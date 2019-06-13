Озеро Нарочь в Беларуси вошло в топ-3 любимых курортов СНГ у россиян

На прямолинейный вопрос, чем манит россиян белорусское "скромное чудо света" - озеро Нарочь, даже туристические эксперты однозначный ответ предложить не готовы. И тем не менее, именно зеркальная гладь здешних мест, расположенная всего в двух часах езды от Минска, уже много лет признается одним из самых востребованных курортных уголков Беларуси.

Аналитическое агентство ТурСтат представило 13 июня рейтинг наиболее посещаемых курортов СНГ. Правда, самым популярным направлением у российских туристов на просторах Содружества ими назван курорт Бурабай в Казахстане. На втором месте - озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, а замыкает тройку лидеров уникальное белорусское озеро Нарочь.

Между прочим, за свои размеры - свыше 80 квадратных километров - жители республики, лишенной прямого выхода к океану, привычно именуют его морем, хотя и мелководным. Оно поражает, признаются посетители местных сайтов, полной гармонией во взаимоотношениях природы и человека. Человек следит за экологией, а природа отвечает ему взаимностью и дарит чистейшую воду, густой запах хвои и обилие прекрасных лебедей, которые привыкли к общению с отдыхающими и выходят на берег, чтобы отведать аппетитного хлеба из их рук. Птицы, ну совсем как в Швейцарии, абсолютно не боятся людей, а последние охотно их подкармливают, невзирая на многочисленные таблички с восклицательным обращением, что делать этого не следует.

ТурСтат называет и еще два любимых региона Содружества у россиян. Это - курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря и озеро Севан в Армении. Именно вся названная пятерка и составляют этим летом топовые маршруты любителей путешествий.

Эксперты поясняют, что российских туристов привлекают на этих направлениях безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, вкусная местная еда и фрукты, а также - невысокие цены. Бюджет отдыха составляет от трех до семи тысяч российских рублей в сутки.

По данным турагентства, на курорты туристы из России чаще всего приезжают на одну-две недели. Дешевле всего отдыхать на озере Иссык-Куль, дороже - на курортах Баку.

Ранее "СОЮЗ" рассказывал, чем привлекает туристов "Белорусское море" - Нарочь.