Озеро Нарочь в Беларуси вошло в топ-3 любимых курортов СНГ у россиян

Аналитическое агентство ТурСтат представило 13 июня рейтинг наиболее посещаемых курортов СНГ. Правда, самым популярным направлением у российских туристов на просторах Содружества ими назван курорт Бурабай в Казахстане. На втором месте - озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, а замыкает тройку лидеров уникальное белорусское озеро Нарочь.
Между прочим, за свои размеры - свыше 80 квадратных километров - жители республики, лишенной прямого выхода к океану, привычно именуют его морем, хотя и мелководным. Оно поражает, признаются посетители местных сайтов, полной гармонией во взаимоотношениях природы и человека. Человек следит за экологией, а природа отвечает ему взаимностью и дарит чистейшую воду, густой запах хвои и обилие прекрасных лебедей, которые привыкли к общению с отдыхающими и выходят на берег, чтобы отведать аппетитного хлеба из их рук. Птицы, ну совсем как в Швейцарии, абсолютно не боятся людей, а последние охотно их подкармливают, невзирая на многочисленные таблички с восклицательным обращением, что делать этого не следует.
ТурСтат называет и еще два любимых региона Содружества у россиян. Это - курорты Апшерона в Баку на побережье Каспийского моря и озеро Севан в Армении. Именно вся названная пятерка и составляют этим летом топовые маршруты любителей путешествий.
Эксперты поясняют, что российских туристов привлекают на этих направлениях безвизовый въезд, знание русского языка и гостеприимство местных жителей, вкусная местная еда и фрукты, а также - невысокие цены. Бюджет отдыха составляет от трех до семи тысяч российских рублей в сутки.
По данным турагентства, на курорты туристы из России чаще всего приезжают на одну-две недели. Дешевле всего отдыхать на озере Иссык-Куль, дороже - на курортах Баку.
Ранее "СОЮЗ" рассказывал, чем привлекает туристов "Белорусское море" - Нарочь.