Песков прокомментировал планы США по размещению беспилотников в Польше

Российские военные делают так, чтобы размещение дополнительных сил США в Польше не стало угрозой обеспечения безопасности РФ. Об этом сообщили в Кремле.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют эту информацию, и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом на вопрос о реакции Кремля ответил, что ее не будет.

Напомним, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве: на территории Польши будет размещена эскадрилья разведывательных беспилотников. США также собираются расширить военное присутствие в Польше.