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13.06.2019 20:41
Рубрика: Спорт

Первая у бортика

Ефимова побеждает в брассе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова продолжает подготовку к очередному первенству планеты, которое пройдет в июле в южнокорейском Кванджу. Лидер нашей сборной успешно выступает на серии турниров "Маре Нострум".

На этапе в Монако, состоявшемся 8-9 июня, Ефимова одержала победы на всех своих дистанциях - 50, 100 и 200 м брассом. Переезд во французский Кане-ан-Руссийон расстановку сил не изменил. Юля снова была лучшей на дорожке. На "полтиннике" россиянка финишировала за 30,60 секунды, на стометровке - за 1.06,74, на двухсотметровке - за 2.23,41.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Ефимова: Главную задачу на чемпионате России выполнила

Однако Ефимова уступила своим лучшим результатам, которые были показаны в конкурентной борьбе с американкой Лили Кинг на этапе Серии чемпионов в Индианаполисе. Там Юля не смогла угнаться за Кинг, ставшей лидером сезона, но секунды показала быстрые. Вот как выглядит соперничество двух претенденток на медали чемпионата мира на дистанциях 50 и 100 м (29,63 у американки и 29,93 у Юли, 1.05,13 и 1.05,51 соответственно).

Возвращаясь к результатам соревнований во Франции, отметим и других наших победителей. Мария Каменева выиграла заплыв на 50 м кролем (24,68), а Светлана Чимрова - на 100 м баттерфляем (57,92). Александр Красных взял "золото" на дистанции 400 м вольным стилем (3.49,20).

Третий и заключительный этап "Маре Нострум" пройдет 15-16 июня в Барселоне.

Между тем

Определился состав сборной России по плаванию на открытой воде, которая поедет на чемпионат мира-2019. В Южной Корее выступят девять марафонцев. В мужскую команду вошли Евгений Дратцев, Кирилл Абросимов, Денис Адеев и Кирилл Беляев. Женскую сборную представят Анастасия Крапивина, Анастасия Басалдук, Валерия Ермакова, Софья Колесникова и Мария Новикова.

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