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13.06.2019 16:39
Рубрика: В мире

Посольство: Россияне спасены после инцидента в Оманском заливе

Текст: Александр Ленин

Россияне, находившиеся на борту подвергшихся атакам в Оманском заливе танкеров, спасены и находятся в порту города Джаск в полной безопасности.

"Их (моряков - прим. "РГ") жизни ничего не угрожает, их накормили. Идет процесс установления национальной принадлежности", - заявил пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрей Ганенко, на которого ссылается ТАСС. По словам дипломата, российские граждане присутствуют среди эвакуированных моряков, их число уточняется.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
МИД: Инцидент с танкерами отражает крайне острую ситуацию в регионе

Ранее появилась информация о нападении на два нефтяных судна в акватории Ормузского пролива. Речь идет о танкерах Front Altair под флагом Маршалловых островов и Kokuka Courageous под флагом Панамы. Корабли получили серьезные повреждения.

"Поступила информация о том, что в акватории Ормузского пролива было совершено нападение на два судна, которые перевозили в том числе японские грузы", - заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, которого цитирует телерадиокомпания NHK. В Токио по указанию премьера Синдзо Абэ создан кризисный штаб, который собирает и анализирует всю информацию о происшествии.

В районе местонахождения судов были слышны звуки взрывов. Морские гавани Пакистана и Омана получили сигналы бедствия от экипажей судов. Спасатели эвакуировали с горящих кораблей 44 моряка. На помощь танкерам пришли корабли Пятого флота ВМС США и ВМС Великобритании.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал инцидент в Оманском заливе подозрительным. "Атаки на танкеры, связанные с Японией, произошли, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводил встречу и обстоятельные и дружественные переговоры с аятоллой Али Хаменеи. Подозрительный - слишком мягкое слово для описания того, что, вероятно, произошло этим утром", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

ЧП в Ормузском проливе произошло на фоне визита в ИРИ премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который провел переговоры с президентом республики Хасаном Роухани и верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Поездка главы японского правительства в Тегеран была нацелена на снижение напряженности на Ближнем Востоке.

Некоторые журналисты отмечают, что Абэ намерен выступить в роли посредника между Ираном и США, отношения которых переживают серьезный кризис из-за принятого американским президентом Дональдом Трампом решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В мире Ближний Восток Оман
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