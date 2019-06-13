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13.06.2019 16:30
Рубрика: Власть

Профильный комитет Госдумы поддержал приостановку участия России в ДРСМД

Текст: Татьяна Замахина
На заседании 18 июня Госдуме предстоит принять решение по поводу приостановления участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Законопроект уже получил одобрение профильного комитета Госдумы по международным делам. Депутаты единогласно поддержали предложение президента.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Напомним, что законопроект, о котором идет речь, Владимир Путин внес в Госдуму 30 мая. Помимо положения о приостановке действия договора в нем уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства.

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ.
Володин: Госдума поддержит приостановление ДРСМД

Предложение президента ранее поддержали комитеты-соисполнители, а теперь и профильный комитет. Как заявил журналистам его глава Леонид Слуцкий решение было единогласным, что обусловлено позицией США, которые в одностороннем порядке вышли из договора.

Участник заседания - замглавы МИД РФ Сергей Рябков - в свою очередь, подчеркнул, что РФ не поддастся на давление США вокруг ДРСМД. По его словам, единая позиция депутатов по этому вопросу - это "значимый сигнал, свидетельствующий о нашей решимости не поддаваться на попытки шантажировать нас по теме, где за нами никаких грехов нет и быть не может".

- Россия из него, я подчеркиваю, не выходит, - сказал он, говоря о документе. - Когда истечет шестимесячный срок, предписанный 15 статьей договора на выход из него, после соответствующего нотного уведомления нас американцами, договор прекратит свое существование.

Рябков также заявил, что нет никаких оснований полагать, что США вернутся к выполнению договора. Штаты на протяжении многих лет самым серьезным образом нарушали соглашение, напомнил он. В качестве примеров таких нарушений он назвал создание Вашингтоном баллистических ракет-мишеней, которые по своим характеристикам практически идентичны ракетам средней дальности, а также создание и активное использование беспилотников, которые подпадают под категорию крылатых ракет по договору.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин призвал учитывать выход США из ДРСМД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заверил журналистов, что нижняя палата поддержит проект закона.

- Мы считаем действия США, которые в последнее время с их стороны состоялись, мотивируют и обязывают к ответным шагам, - заявил он. - Мы должны обеспечить безопасность своей страны. Принимая это решение, мы исходим из интересов наших граждан и национальной безопасности.

Между тем прекращение действия указанного договора существенно затруднит продление другого соглашения - Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил Леонид Слуцкий, напомнив, что срок действия документа истекает в 2021 году. "А это, по сути, не сгущая краски, означает обрушение той системы стабильности, которая десятилетиями конструировалась советскими, затем российскими, американскими специалистами. И, конечно, эта ситуация угрожает мирной, безопасной международной архитектуре XXI столетия", - добавил глава комитета. Он также сообщил, что 11 июля в Госдуме пройдут слушания по вопросам стратегической стабильности.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Выход США из договора о РСМД
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