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13.06.2019 17:02
Рубрика: Власть

Путин встретился с премьер-министром Индии

Текст: Айсель Герейханова
В четверг Владимир Путин в Бишкеке провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский лидер прилетел в Киргизию для участия в саммите ШОС, также у президента тут запланирована серия двусторонних контактов.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В начале переговоров с Моди, Путин еще раз поздравил его с победой партии и переизбранием на пост премьер-министра Индии. Путин отметил, что отношения между Индией и Россией развивались поступательно, "в том числе благодаря вашим личным усилиям".

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Владимир Путин ответил на вопросы о ШОС, Украине и Молдове

"Хочу выразить надежду на то, что после вашего переизбрания наша работа по развитию двусторонних контактов, двусторонних отношений на пользу народу Индии и народу РФ будет продолжена", - заявил он. Кроме того, Владимир Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре.

В свою очередь индийский премьер отметил, что Путин в некотором роде предсказал его победу". "Вы поздравили меня еще до того, как были подведены итоговые результаты. Хочу искренне вас поблагодарить за доверие", - сказал он. Он также рассказал, что Россия и Индия вместе могут сделать очень многое и за короткие сроки. "Мы создали атмосферу дружбы", - подчеркнул Моди. В заключении открытой части переговоров премьер Индии пригласил российского президента встретиться на саммите в Японии в трехстороннем формате с участием Китая.

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