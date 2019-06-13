Путин встретился с премьер-министром Индии

В начале переговоров с Моди, Путин еще раз поздравил его с победой партии и переизбранием на пост премьер-министра Индии. Путин отметил, что отношения между Индией и Россией развивались поступательно, "в том числе благодаря вашим личным усилиям".

"Хочу выразить надежду на то, что после вашего переизбрания наша работа по развитию двусторонних контактов, двусторонних отношений на пользу народу Индии и народу РФ будет продолжена", - заявил он. Кроме того, Владимир Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивосток в сентябре.

В свою очередь индийский премьер отметил, что Путин в некотором роде предсказал его победу". "Вы поздравили меня еще до того, как были подведены итоговые результаты. Хочу искренне вас поблагодарить за доверие", - сказал он. Он также рассказал, что Россия и Индия вместе могут сделать очень многое и за короткие сроки. "Мы создали атмосферу дружбы", - подчеркнул Моди. В заключении открытой части переговоров премьер Индии пригласил российского президента встретиться на саммите в Японии в трехстороннем формате с участием Китая.