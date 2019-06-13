Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В эти дни Бишкек стал фактически центром азиатского мира.

Это понимаешь уже в местном аэропорту Манас: борт с российскими журналистами приземлился рядом с самолетами индийских, пакистанских, монгольских и китайских авиалиний.

Кроме Владимира Путина и хозяина мероприятия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в саммите также принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Ирана, Монголии и других стран.

Все гости, кроме лидеров Монголии и Индии, разместятся в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча". Здесь же проходят основные мероприятия саммита.

Специально к саммиту в резиденции установили юрту, чтобы при желании гости могли там пообедать.

Сегодня страны ШОС - это большая часть Евразии, и площадка саммита саммита - это не только возможность обсудить глобальные международные вопросы, но и провести переговоры с лидерами других государств.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как ранее сообщали в Кремле, она принципиально важна для двух стран. Ключевая тема встречи - расширение торгово-экономических связей.