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13.06.2019 15:10
Рубрика: Власть

Президент России прилетел в Бишкек на саммит ШОС

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин прилетел в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В эти дни Бишкек стал фактически центром азиатского мира.

Это понимаешь уже в местном аэропорту Манас: борт с российскими журналистами приземлился рядом с самолетами индийских, пакистанских, монгольских и китайских авиалиний.

Кроме Владимира Путина и хозяина мероприятия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, в саммите также принимают участие лидеры Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Ирана, Монголии и других стран.

Фото: Секретариат заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова.
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Все гости, кроме лидеров Монголии и Индии, разместятся в государственной резиденции № 1 "Ала-Арча". Здесь же проходят основные мероприятия саммита.

Специально к саммиту в резиденции установили юрту, чтобы при желании гости могли там пообедать.

Сегодня страны ШОС - это большая часть Евразии, и площадка саммита саммита - это не только возможность обсудить глобальные международные вопросы, но и провести переговоры с лидерами других государств.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как ранее сообщали в Кремле, она принципиально важна для двух стран. Ключевая тема встречи - расширение торгово-экономических связей.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия Президент Международные организации ШОС Саммиты ШОС
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