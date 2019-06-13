Футбольный мадридский "Реал" к середине июня потратил на усиление состава 303 миллиона евро. Это рекорд испанского суперклуба по тратам за одно трансферное окно.

Предыдущее достижение было установлено ровно десять лет назад. Тогда "Реал" подписал за 258 миллионов евро сразу восемь футболистов, в том числе и Криштиану Роналду (94 млн) с Кака (67 млн).

Теперь же чуть более 300 миллионов потрачено на пять человек. Основная доля (100 млн) приходится на полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара, которого в четверг официально презентовали в качестве игрока "Реала".

Самое интересное, что мадридцы не собираются на этом останавливаться. По информации испанских СМИ, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан убедил руководство клуба в необходимости покупки хавбека "МЮ" Поля Погба. Англичане готовы отпустить его, но только за 160 миллионов евро.