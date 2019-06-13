Центризбирком провел пробное голосование на цифровом участке

Чтобы внести свое имя в списки на одном из 30 московских цифровых участков, необходимо будет подать заявление. Перечень участков с адресами ЦИК утвердит не позднее чем за 60 дней до дня голосования. А прием заявлений начнется за 45 суток на портале госуслуг. МФЦ пока такие обращения не принимают.

В четверг в атриуме ЦИК был развернут полноценный избирательный участок номер 9001 с комиссией, списками и кабинками для голосования. В роли избирателей выступили журналисты, представители политических партий, общественных организаций, наблюдающих за выборами, и даже члены ЦИК. "Мы сегодня смотрим не прототип, а реально действующий избирательный участок, у которого до сентября будет доработана программа", - подчеркнул зампред ЦИК Николай Булаев перед открытием участка.

Голосовали по карточкам с паспортными данными условных избирателей из тех регионов, где в сентябре будут выбирать губернаторов и депутатов Госдумы. Мне достался "паспорт" избирателя из Кисловодска. Член УИК, на чьем столе лежали списки голосующих в Москве ставропольчан, сверилась с журналом и выдала штрих-код. Он привязывается к данным избирателя в момент выдачи, причем карточку с кодом гражданин может выбрать самостоятельно.

В кабинке для голосования установлен терминал отечественного производства с сенсорным экраном и сканером штрих-кода. Я слушала инструкции членов ЦИК не очень внимательно, но проблем при голосовании не возникло, процедура оказалась простой: нужно приложить штрих-код к считывающему устройству и выбрать кандидата из списка.

Как мне рассказали в пресс-службе ЦИК, накануне тестирования предполагалось голосовать за Кандидатовых Кандидатов Кандидатовичей, номер один, два, три и т.д. Но в итоге к процессу подошли творчески - в электронных бюллетенях появились имена и фамилии. К примеру, на пост главы Ставропольского края претендовали пятеро кандидатов, в том числе одна женщина.

Галочка в бюллетене ставится нажатием на квадратик напротив фамилии кандидата, затем обязательно надо нажать две кнопки - "Завершить" и "Подтвердить", после этого голос засчитывается и штрих-код дезактивируется во избежание повторного голосования.

По итогам пробного волеизъявления комиссия распечатала ленту с количеством голосов за каждого кандидата. Цифровая УИК подводит итоги по каждому голосованию и передает их на защищенном носителе в территориальную избирательную комиссию. ТИК вводит результаты в систему ГАС "Выборы" и уже оттуда они поступают в ту региональную избирательную комиссию, которая проводит голосование на местах.

Явка на участке 9001 составила 83%, все пришедшие проголосовали, жалоб не зафиксировано. Наблюдатели смогли получить копии протоколов по любому региону или по всем сразу.

Эксперимент с цифровыми участками в этом году затронет жителей 20 регионов. В 16-ти уже идут кампании по выборам губернаторов, еще в четырех на днях стартуют довыборы в Госдуму.

Если в этом году эксперимент пройдет успешно, использование цифровых участков может стать повсеместным. В Центризбиркоме говорят о пяти тысячах участков в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму восьмого созыва. Как рассказала "РГ" секретарь ЦИК Майя Гришина, они будут равномерно распределены по регионам России, чтобы, скажем, житель Хабаровска мог проголосовать за кандидатов в губернаторы своего региона, находясь, к примеру, в Мурманске.

До сентября ЦИК соберет все замечания по итогам тестового голосования и внесет необходимые коррективы в процедуру работы цифровых участков.