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13.06.2019 19:28
Проект: В регионах

ВТБ привлек в Ярославской области свыше 45 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года портфель привлеченных средств физических и юридических лиц ВТБ в Ярославской области увеличился на 8% и достиг 47,9 млрд рублей. Кредитный портфель объединенного бизнеса составил 40,5 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель на отчетную дату составил 22 млрд рублей, порядка трети в нем приходится на МСБ. В этом сегменте с начала года он вырос на 7% и достиг 7,1 млрд рублей.

В структуре кредитного портфеля МСБ основную долю занимают торговые предприятия (41%) и компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (19%). На пищевую промышленность и сельское хозяйство, а также отрасль транспорта и инфраструктурного строительства приходится по 12%.

В рамках государственных программ поддержки бизнеса за первые три месяца года банк заключил в регионе три соглашения на общую сумму 430 млн рублей.

Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату превысил 18,5 млрд рублей, увеличившись за квартал на 22%.

Розничный кредитный портфель за первый квартал вырос на 5%, до 18,5 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на кредиты наличными - 8,6 млрд рублей (+5% к началу года) и ипотеку - 8,4 млрд (+7%). Портфель привлеченных средств физлиц составил 29,4 млрд рублей.

За три месяца ВТБ в Ярославской области выдал населению региона свыше 2,2 млрд рублей заемных средств - на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Две трети данной суммы - 1,4 млрд рублей - составили выдачи кредитов наличными (+28% к показателю 2018 года). Объем выдачи ипотеки по итогам квартала составил 732 млн рублей (+26%), автокредитов - 90 млн (+8%).

Управляющий ВТБ в Ярославской области Илья Гофтман отметил: "Сейчас наша задача - максимально использовать потенциал объединенной региональной сети и усилить синергетический эффект. ВТБ стремится быть для своих клиентов финансовым партнером, предоставляя максимальный спектр качественных и надежных услуг". 

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