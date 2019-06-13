Проведение Грушинского фестиваля оказалось под угрозой срыва

Легендарный фестиваль авторской песни, который традиционно проходит под Самарой, в этом году может не состояться.

"Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина" опубликовал обращение, в котором говорится, что фестиваль находится под угрозой срыва.

"До планируемой даты начала Грушинского фестиваля 22 дня. Ни одного официального документа, регламентирующего подготовку и проведение фестиваля, нет. Утвержденного положения о фестивале нет… Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Распоряжение губернатором о ее создании на данный момент не подписано", - сообщается на сайте организации.

При этом на официальном сайте фестиваля ничего не говорится об отмене мероприятия.

46-й Грушинский фестиваль должен пройти с 4 по 7 июля на Мастрюковских озерах под Самарой. Прошлогодний фестиваль авторской песни стал рекордным по количеству участников конкурса - их оказалось 400 человек. В итоге жюри выбрало шесть лауреатов и 12 дипломантов.