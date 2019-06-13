Звезды мирового парусного спорта впервые проведут лекции в Грозном

Продолжается подготовка к первой в истории Чечни детской парусной регате - Кубку Северного Кавказа имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Генеральным информационным спонсором соревнований стала "Российская газета".

По сообщению организаторов мероприятия, мировые знаменитости парусного спорта проведут для школьников и всех желающих мастер-классы.

Среди лекторов будут участники и призеры олимпийских игр и мировых первенств Георгий Шайдуко, Олег Хоперский и Татьяна Ларцева. Также с жителями и гостями Грозного встретится документалист и участник нескольких экспедиций в Арктику и Антарктиду Ольга Стефанова. Они расскажут о парусном спорте и поделятся профессиональными секретами, сообщают в Федерации парусного спорта Чечни.

Напомним, состязания продлятся с 26 по 30 июня на "Грозненском море" - Чернореченском водохранилище, которое находится в черте столицы республики. В последний день гонок, 29 июня, там состоится спортивный фестиваль. На водную гладь выйдут одновременно юные яхтсмены и профессиональные спортсмены. Зрители увидят зрелищные номера вейк- и флайбордистов, слаломистов, а также трюки на аквабайках. Кроме этого, все желающие смогут бесплатно покататься на лодках-драконах.

Организаторами первой детской регаты и фестиваля выступают мэрия города Грозный и Федерация парусного спорта ЧР. Генеральные информационные партнеры ФПС ЧР - "Российская газета" и ТАСС. С подробной программой детской регаты можно ознакомиться на сайте www.chyf.ru. Здесь можно оставить заявку на участие в соревнованиях.

Кстати

С 23 по 28 июля в Чеченской Республике во второй раз состоится международная парусная регата "Кубок Кезеной-Ам". Мероприятие пройдет на одноименном высокогорном озере, а участниками смогут стать любые российские и иностранные спортсмены. Призовой фонд составит 1,2 миллиона рублей.