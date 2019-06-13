Убитой в поселке под Петербургом оказалась жена хоккеиста СКА Соколова

Установлена личность женщины, убитой в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленобласти. Погибшая - супруга бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах.

Тело Ирины Соколовой с явными признаками насильственной смерти было обнаружено в ее доме. В этом же коттедже бын найден 18-летний сын погибшей. Он ранен, госпитализирован в тяжелом состоянии.

В данный момент следователи общаются с 15-летним сыном Соколовой. Пока только он может пролить свет на обстоятельства трагедии.

Справка "РГ"

Максим Соколов - экс-голкипер СКА, в составе российской сборной выступал на Олимпийских играх в Турине в 2006-м году, также был серебряным и бронзовым призером во время чемпионатов мира. Сейчас Соколов завершил карьеру и занимается тренерский деятельностью.