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13.06.2019 11:04
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге "РГ" заключила соглашение с оркестром "Таврический"

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
"Российская газета" заключила соглашение о сотрудничестве с Государственным симфоническим оркестром Ленинградской области "Таврический". Договор подписали художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Голиков и директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Первое событие, ознаменовавшее создание уникального творческого союза,  - концерт музыкантов оркестра "Таврический", который состоялся в петербургской редакции "РГ". Арфистка Ольга Резетдинова, скрипачка Карина Салтыганова, виолончелист Игорь Ботвин и композитор и пианист Мурат Кабардоков исполнили произведения Баха, Мусоргского, Дебюсси, Сен-Санса и Массне, а также опусы современных петербургских композиторов. Один из них - Мурат Кабардоков - исполнил свой вальс из кинофильма Александра Сокурова "Франкофония". 33-летний композитор стал соавтором знаменитого режиссера не случайно: его видение музыкального наполнения фильма совпало с режиссерским.

Фото: Пресс-служба администрации Приморского района Санкт-Петербурга
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- Вообще работа с Александром Сокуровым дала мне очень много: он выдающийся учитель и выдающийся человек, - говорит Мурат Кабардоков. Сейчас Кабардоков плотно сотрудничает с кинематографистами - и с молодыми режиссерами, учениками Александра Сокурова, и с Алексеем и Ильей Учителями.

В финале концерта прозвучала еще одна пьеса Кабардокова - "Сюрприз". Это произведение для фортепьяно и виолончели имеет необычное завершение. В финале музыкальной пьесы Игорь Ботвин неожиданно для слушателей перемещается вместе с инструментом к клавишным, и их дуэт с Муратом Кабардоковым выдаёт целый каскад восхитительных импровизаций, которые рождаются прямо на глазах публики.

Артистизм и заразительность Ботвина, отчетливое проживание каждой музыкальной интонации мгновенно передается слушателям и оживляет, наполняя современным смыслом, любую классическую мелодию.

- Не буду раскрывать всех секретов, но поверьте - неожиданный для многих творческий союз оркестра и газеты даст начало новым культурным проектам, которые будут реализованы не только в Петербурге и Ленобласти, но и за пределами этих двух регионов, - выразила уверенность Анжелика Гурская и подтвердила - симфоническая музыка в петербургской редакции "Российской газеты" будет звучать и впредь.

Об этом же говорил и Михаил Голиков:

- Содружество разных по направлению деятельности организаций приносит плоды, которых трудно достичь в одиночку. Тот творческий язык, каким пользуется музыка, и тот профессиональный язык, на котором говорит со своей аудиторией газета,  - это два разных языка, но их можно соединить, что позволит расширить границы жанров, в которых мы работаем.

Оркестр "Таврический" - самый молодой оркестр Санкт-Петербурга: средний возраст его музыкантов - 24 года. Все артисты - очень разные. Скажем, скрипачка Карина Салтыганова - академическая, очень точная, выдержанная исполнительница. Игорь Ботвин - очень эмоциональный музыкант, арфистка Ольга Резетдинова - носительница традиционной петербургской музыкальной культуры. Дочь композитора Леонида Резетдинова, она с удовольствием исполнила для журналистов пьесу своего отца "Рассвет на реке Фонтанке" и призналась, что вся их музыкальная семья - она, отец и сестра-флейтистка - охотно музицируют вместе и дома, обсуждая все новые произведения отца.

Фото: Андрей Парфенов
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Оркестр "Таврический" ведет огромное количество самых разных проектов социальной направленности, он - частый и любимый гость на мероприятиях для ветеранов, молодежных концертах. Но пожалуй, самый популярный проект "Таврического" - фестиваль "Дым над водой". Он традиционно проходит летом на склоне Красного озера вблизи поселка Коробицыно. В этом году фестиваль состоится 27-28 июля.

- Там мы соединяем классическую и рок-музыку,  - говорит Михаил Голиков. - Это делается для того, чтобы молодежь, подчас далекая от классики, смогла почувствовать единство языка - и классического, и современного, поняла прелесть такого соединения и, возможно, в будущем пришла к увлечению серьезной музыкой.

Недавно оркестр "Таврический" провел отборочный раунд Первого открытого конкурса- смотра школьных музыкальных групп и рок-ансамблей.

- Это все тоже делается для того, чтобы поддержать молодых исполнителей, дать им возможность выйти на сцену, - подчеркивает Михаил Голиков. - И для того, чтобы дать им возможность самовыразиться, и для того, чтобы побудить сверстников исполнять и слушать музыку.

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