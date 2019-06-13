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13.06.2019 21:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В "Лефортово" - еще один генерал

Суд арестовал советника председателя СКР
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Лефортовский районный суд Москвы выдал санкцию на арест бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

По решению суда он будет находиться под стражей в следственном изоляторе "Лефортово" до 10 августа.

Пока он находится под арестом в роли подозреваемого по делу о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Дело это ведут следователи ФСБ. А речь идет о попытке покушения на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Его дом подожгли в ноябре 2016 года. Никто не пострадал при пожаре. Но следователи специального ведомства инкриминировали ситуацию как попытку теракта.

Адвокат арестованного сообщил, что "в суде представитель следствия привел в пользу заключения генерала под стражу все доводы, которые предусматривает Уголовно-процессуальный кодекс".

Следствие настаивало, что, оставаясь на свободе и имея обширные связи в правоохранительных и административных органах, фигурант может скрыться, оказать давление на свидетелей по делу, а также попытается уничтожить пока не обнаруженные улики.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
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Есть в этом деле еще несколько подозреваемых. Такая же статья закона, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ - террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, вменяется бизнесмену Владимиру Зубкову. Он тоже задержан и содержится под стражей. А вот еще один фигурант дела, Евгений Ремезов, арендатор Центрального рынка Волгограда, по версии следствия - предполагаемый организатор преступления.

По данным следствия, в нападении участвовали пять членов организованной преступной группы. Следствие считает, что мотивом преступления стало то обстоятельство, что глава региона решил вернуть в муниципальную собственность ряд объектов рынка. А Ремезов был категорически против. Его арестовали 23 мая.

О задержании и следственных действиях против генерала Музраева "Российская газета" подробно рассказала в минувшем выпуске.

Если дело о теракте ведет ФСБ, то дело о покушении на убийство и умышленном повреждении имущества при пожаре ведут сотрудники Следственного комитета РФ. Предполагается, что эти дела могут быть объединены в одно производство.

Поджог дома семьи губернатора был зарегистрирован пожарной службой МЧС в ночь на 16 ноября 2016 года. Известно, что злоумышленники проникли на участок, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь жилую постройку.

Музраев почти 11 лет возглавлял областное управление СКР, а в январе 2019 года был назначен советником председателя Следственного комитета.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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