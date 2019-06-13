Появилось видео задержания экс-главы СК по Волгоградской области

В Сети появилось видео задержания бывшего руководителя управления следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева.

Он был задержан десятого июня в Волгограде сотрудниками спецслужб. В этот момент Мурзаев передвигался на черном автомобиле, который был остановлен на дороге оперативниками в камуфляже и в масках.

Экс-глава следкома реагировал на происходящее спокойно: по просьбе правоохранителей повернулся лицом к машине, положив руки на ее крышу. С ним также был задержан известный волгоградский предприниматель.

Затем Мурзаева доставили в Москву, где Лефортовский суд принял решение об его аресте. Экс-глава СК по Волгоградской области, которого обвиняют в покушении на губернатора Андрей Бочарова, будет находиться в СИЗО до десятого августа.