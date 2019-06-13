Украине пригрозили иском из-за провокации в Керченском проливе

Провокация украинских военных в Керченском проливе может стать поводом для иска в Гаагский суд, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМСУ вошли во внутренние воды России и попытались пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. Требованиям остановиться они не подчинились, после чего были задержаны. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - отправлены под арест за нарушение госграницы.

- Необходимо создать общественный международный трибунал по аналогии с трибуналом Сартра-Рассела, который в 1967 году осудил действия американских военных во Вьетнаме. Он должен дать принципиальную оценку украинским военным, устроившим провокацию в Керченском проливе, - цитирует Молохова РИА Новости.

Юрист уверен, что инцидент с нарушением госграницы в море является основанием для обращения России в Международный суд ООН.