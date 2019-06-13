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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фото: Фестиваль "Авторетро" собрал тысячи уральцев

Текст: Марина Гущина
Фото: Борис Ярков

Традиционный фестиваль "Российской газеты" старой автомототехники вновь в День России собрал тысячи горожан.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге прошло первое ретроралли на детских автомобилях

Более 70 мотоциклов и автомобилей "РГ" вместе с клубом "Авторетро" выставили на площади у центра культуры "Эльмаш". Жители огромного промышленного района Екатеринбурга шли на праздник непрерывным потоком. Конкурсы для детей и взрослых, командные и личные соревнования знатоков, призы Всероссийского общества автолюбителей и экскурсии от "Областного телевидения",  разнообразная концертная программа на площадке фестиваля и в парке центра культуры  - все это привлекло зрителей.

Доступной для посещения была передвижная телевизионная станция на базе автофургона Шевроле 1996 года телекомпании ОТВ.

Особое внимание в год 90-летия марки "Иж" и "Ява" фестиваль уделил мотоциклам, учредив для  их владельцев специальные номинации. Получили призы жюри фестиваля участник-дебютант, самый старый автомобиль, "просто красивый автомобиль" и многие другие. Приз зрительских симпатий достался Игорю Черкашину, владельцу ухоженного и сияющего ГАЗ 21-М.

Неизменный интерес екатеринбуржцев сделал фестиваль обязательным мероприятием в календаре городских событий. Кстати, в ходе фестиваля "Авторетро" более 20 человек подписались на издания "Российской газеты".

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