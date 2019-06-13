"Сент-Луис блюз" в седьмом и последнем решающем матче серии, который начался в три утра по московскому времени, стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2018/2019 года. "Блюзмены" победили на гостевой площадке "Бостон" со счетом 4-1 и выиграли серию со счетом 4-3.

"Музыканты", не входившие в число фаворитов плей-офф, впервые в своей истории стали обладателями главного трофея Национальной хоккейной лиги. Первый и последний раз "Сент-Луис" играл в финале Кубка Стэнли в 1970 году, через три года после своего основания, и потерпел поражение в нем.

Кстати, эта команда находилась на последнем месте в Лиге в первый день 2019 года и этот грандиозный успех для нее тем более сенсационен. Примечательно, что все игроки "Сент-Луиса" отпустили бороды (на удачу) и не сбривали их во время серии. В составе победителей было двое россиян - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Кстати, накануне игры, Барбашеву пожелал удачи хоккейный клуб "Динамо", воспитанником которого он является. Иван, к слову, не принимал участие в шестой игре серии из-за дисквалификации. Тарасенко отметился голевой передачей, когда "блюзмены" забрасывали третью шайбу.

Вопреки прогнозам, победа команде из Сент-Луиса, которая в предыдущем матче на своей площадке уступила со счетом 1-5, далась неожиданно легко, хотя подавляющее большинство комментаторов отдавало викторию "Бостону".

При очень уверенной игре своего вратаря Джордана Биннингтона (более 30, в том числе, нескольких невероятных, спасений), гости грамотно построили свою игру, используя контратаки и ошибки соперника. Биннигтон стал первым вратарем-новичком, который выиграл 16 игр в плей-офф. "Блюзмены" буквально "задушили" "Брюинз", - делает вывод комментатор телеканала SBSSports.

Первая шайба в матче была заброшена после того, как защитник Боумистер от синей линии бросил низом, а нападающий Райан О′Рейли, признанный MVP финала, у ворот сделал небольшое подправление. Кстати, О'Рейли вошел в историю, став первым игроком, который забросил шайбы в четырех финальных играх подряд со времен Уэйна Гретцки в 1985 году. После игры он получил "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

Отметим, что все шайбы "Блюзменов" были забиты в непосредственной близости у ворот Туука Раска, как и второй гол: его забил Пьетранджело, который выкатился на пятак и остался один на один с вратарем.

К середине второго периода "Сент-Луис" сделал только шесть бросков в створ ворот противника, но уже вел со счетом 2-0. Третья шайба была заброшена с подачи Владимира Тарасенко на 52 минуте игры.

Но более показателен гол, забитый на 57-й минуте: Перрон сделал передачу на дальнюю штангу, где Сэнфорд поразил уже пустые ворота.

4-0 за три минуты сняло все вопросы о победителе матча и серии. "Брюинс" забросили шайбу престижа за две минуты до конца встречи, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока: Грызлик кистевым броском запустил шайбу в ближнюю девятку.

Итог игры - 4-1. Ликование "блюземенов" и тысяч зрителей, которые собрались на переполненном хоккейном стадионе в Сент-Луисе, наблюдая за прямой трансляцией на телеэкранах и празднуя триумф своих любимцев.