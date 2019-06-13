Новости

Чубайс предложил ввести углеродный налог 06:55
ВВС Израиля атаковали сектор Газа в ответ на ракетный обстрел 06:33
У жителя Камчатки изъяли 1,2 тонны красной рыбы 06:30
США разместят в Польше эскадрилью беспилотников MQ-9 05:52
В США "украинизировали" название Киева 05:22
Немецкие СМИ выразили восхищение российской противоракетой 05:19
Камчатский вулкан Ключевской выбросил пепел на шесть км 05:08
В пригороде Лос-Анджелеса на мужчину напала медведица 05:06
Пушков ответил главе МИД Украины на заявление о возвращении РФ в ПАСЕ 04:56
Израильские военные перехватили ракету из сектора Газа 04:05
Во Владивостоке открылся МедиаСаммит-2019 04:01
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов 03:43
Боевики напали на патруль полиции в Индии 03:30
Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры 02:53
Вратарь сборной России извинился за скандал в столичном аэропорту 02:05
Канадские спутники успешно выведены на околоземную орбиту 01:43
США расширили санкции против Ирана 00:50
В Идлибской зоне деэскалации объявлен режим полного прекращения огня 00:25
Более 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России 12.06.2019
Метро Москвы стало лауреатом премии Международного саммита транспорта 12.06.2019
В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса 12.06.2019
В Москве звезда онлайн-покера погибла в ванне 12.06.2019
Трамп готовит переброску войск в Польшу и санкции против "Северного потока-2" 12.06.2019
Вратаря "Зенита" оштрафовали после скандала в аэропорту в нетрезвом состоянии 12.06.2019
Информация о "минировании" 25 объектов в Москве оказалась ложной 12.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
13.06.2019 06:31
Рубрика: Спорт

Сенсация на льду: "Сент-Луис" стал обладателем Кубка Стэнли

Текст: Максим Макарычев
"Сент-Луис блюз" в седьмом и последнем решающем матче серии, который начался в три утра по московскому времени, стал обладателем Кубка Стэнли сезона 2018/2019 года. "Блюзмены" победили на гостевой площадке "Бостон" со счетом 4-1 и выиграли серию со счетом 4-3.
Фото: REUTERS/Winslow Townson Фото: REUTERS/Winslow Townson
Фото: REUTERS/Winslow Townson

"Музыканты", не входившие в число фаворитов плей-офф, впервые в своей истории стали обладателями главного трофея Национальной хоккейной лиги. Первый и последний раз "Сент-Луис" играл в финале Кубка Стэнли в 1970 году, через три года после своего основания, и потерпел поражение в нем.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Сборная России по хоккею узнала соперников по группе на ЧМ-2020

Кстати, эта команда находилась на последнем месте в Лиге в первый день 2019 года и этот грандиозный успех для нее тем более сенсационен. Примечательно, что все игроки "Сент-Луиса" отпустили бороды (на удачу) и не сбривали их во время серии. В составе победителей было двое россиян - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Кстати, накануне игры, Барбашеву пожелал удачи хоккейный клуб "Динамо", воспитанником которого он является. Иван, к слову, не принимал участие в шестой игре серии из-за дисквалификации. Тарасенко отметился голевой передачей, когда "блюзмены" забрасывали третью шайбу.

Континентальная хоккейная лига подвела итоги уходящего сезона

Вопреки прогнозам, победа команде из Сент-Луиса, которая в предыдущем матче на своей площадке уступила со счетом 1-5, далась неожиданно легко, хотя подавляющее большинство комментаторов отдавало викторию "Бостону".

При очень уверенной игре своего вратаря Джордана Биннингтона (более 30, в том числе, нескольких невероятных, спасений), гости грамотно построили свою игру, используя контратаки и ошибки соперника. Биннигтон стал первым вратарем-новичком, который выиграл 16 игр в плей-офф. "Блюзмены" буквально "задушили" "Брюинз", - делает вывод комментатор телеканала SBSSports.

Первая шайба в матче была заброшена после того, как защитник Боумистер от синей линии бросил низом, а нападающий Райан О′Рейли, признанный MVP финала, у ворот сделал небольшое подправление. Кстати, О'Рейли вошел в историю, став первым игроком, который забросил шайбы в четырех финальных играх подряд со времен Уэйна Гретцки в 1985 году. После игры он получил "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

Фото: iStock
Чемпионат мира по хоккею-2023 примет Санкт-Петербург

Отметим, что все шайбы "Блюзменов" были забиты в непосредственной близости у ворот Туука Раска, как и второй гол: его забил Пьетранджело, который выкатился на пятак и остался один на один с вратарем.

К середине второго периода "Сент-Луис" сделал только шесть бросков в створ ворот противника, но уже вел со счетом 2-0. Третья шайба была заброшена с подачи Владимира Тарасенко на 52 минуте игры.

Но более показателен гол, забитый на 57-й минуте: Перрон сделал передачу на дальнюю штангу, где Сэнфорд поразил уже пустые ворота.

4-0 за три минуты сняло все вопросы о победителе матча и серии. "Брюинс" забросили шайбу престижа за две минуты до конца встречи, когда заменили вратаря на шестого полевого игрока: Грызлик кистевым броском запустил шайбу в ближнюю девятку.

Итог игры - 4-1. Ликование "блюземенов" и тысяч зрителей, которые собрались на переполненном хоккейном стадионе в Сент-Луисе, наблюдая за прямой трансляцией на телеэкранах и празднуя триумф своих любимцев.

Спорт Хоккей Хоккей с Максимом Макарычевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Путин: Нужно добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый
Пушков усомнился в словах Макрона о налаживании связей с Россией
Президент Молдавии Додон рассказал о готовящемся на него покушении
Украина придумала схему покупки газа в РФ