СФ: Переименование Киева не скажется на жизни рядовых граждан Украины

Украинские власти занимаются не насущными проблемами своей страны, а вопросами, никак не повышающими уровень жизни простых граждан. Об этом заявили в четверг в Совете Федерации.

"Вместо того, чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей", - заявила член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди в интервью RT.

Ранее Совет по географическим названиям США единогласно принял решение о замене в международной базе официального названия столицы Украины - с Kiev на Kyiv. Это решение было принято на основании обращения посла Украины в США Валерия Чалого.