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13.06.2019,  
15:22
Текст:  Алексей Брусилов

Смертоносная "Буханка": легендарный УАЗ вооружили пулеметом "Корд"

Бойцы специальных подразделений вооруженных сил Узбекистана в ходе боевой подготовки активно задействуют российские автомобили УАЗ-39094 с крупнокалиберными пулеметами "Корд".

В начале этого месяца, по данным телеграфного агентство УзТАГ, в районе Чирчика прошли специальные тактически учения, в ходе которых отрабатывались задачи по отражению атак террористов.

Судя по обнародованным фотоматериалам, транспортную колонну, которую защищали спецназовцы, кроме бронированных дозорных машин БРДМ-2 сопровождал еще вооруженный УАЗ-39094.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Эти автомобили известны своей великолепной проходимостью и эксплуатируются в силовых ведомствах ряда государств. Поэтому неудивительно, что на них обратили внимание и военные Узбекистана.

При полной массе около двух тонн такой вездеход может перевозить больше тонны груза. Мощность двигателя -112 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 115 км/ч.

Что же касается 12,7-мм пулемета "Корд", то в настоящее время он считается лучшим в мире. "Корд" хорошо зарекомендовав себя в реальных боевых действиях, например в Сирии. Созданы различные варианты, включая устанавливаемые на различные образцы техники: танковой, военно-морской и автомобильной.

При скорострельности до 750 выстрелов минуту он способен поражать различные цели, в том числе легкобронированные на дальностях до 2000 м. Летательные аппараты пулемет может уничтожать на расстоянии в 1500 м.

Кроме УАЗов, вооруженные силы данного государства в последнее время обзавелись также бронеавтомобилями КамАЗ-53949 "Тайфун-К", трехосными и двухосными "Уралами" и боевыми вертолетами Ми-35М.

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