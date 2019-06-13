СМИ: Банки нашли новую причину для блокировки счетов

Банки начали пристальней интересоваться происхождением средств на вкладе, а также тем, на что клиенты тратят снятые со счета деньги. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на клиентов кредитных учреждений.

Так, клиенты Сбербанка и Московского кредитного банка сообщили изданию, что кредитные организации затребовали у них сведения о происхождении денег для открытия вклада, а также информацию о том, на что были потрачены средства, снятые со счета. В одном из случаев счет был заблокирован.

В Сбербанке уточнили, что обращаются к клиентам за пояснениями по поводу происхождения средств при необычных операциях в соответствии с "антиотмывочным" законодательством. Согласно ему, проверяются все операции от 600 тысяч рублей.

При этом в случае со Сбербанком пакет необходимых документов для разблокировки счета может быть индивидуальным для каждого случая (например, это могут быть договоры об оказании услуг или документы дарения), следует из комментария банка.

Банки в случае сомнений по поводу легальности операций имеют право проверять клиентов-физлиц и клиентов-юрлиц, сообщил изданию замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный.

Он уточнил, что это может происходить не только по "антиотмывочному" законодательству, но и в целях безопасности самих клиентов, если есть подозрения во вмешательстве мошенников.

Ливадный уточнил, что банки по собственным соображениям могут заинтересоваться и операциями на сумму меньше, чем 600 тысяч рублей. Если предположения обоснованы, то банк может заблокировать операцию или отказаться от обслуживания клиента. При несогласии с действиями банка можно обратиться в спецкомиссию ЦБ и Росфинмониторинга, либо напрямую в суд, указал Ливадный.