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Сначала Huawei, теперь "Яндекс". Google урезала функции российского поисковика

13.06.2019,  
12:30
Текст:  Богдан Бобров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В мобильном приложении "Яндекс" для платформы Android пропала возможность воспользоваться встроенной в приложение услугой "Автоматический определитель номера". Об этом пишет РБК со ссылкой на комментарии пользователей в магазине приложений Google Play.

Похожая проблема наблюдается в другом приложении от российских разработчиков - Kaspersky Internet Security - исчезла функция "Фильтр звонков", позволяющая блокировать звонки с определенных номеров.

Причиной называется введение новой политики Google по борьбе с мошенническими приложениями. Согласно ей, любые приложения теперь не могут запрашивать доступ к звонкам и SMS, если они в состоянии работать без него.

И если проблема в приложении отечественного поисковика решаема установкой голосового помощника Алисы в качестве приложения "по умолчанию", то работоспособность мобильного антивируса вернуть на прежний уровень уже не получится.

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Ранее Google из-за внесения в черный список Белого дома компании Huawei прекратила сотрудничество с ней, из-за чего в дальнейшем пользователи не смогут использовать операционную систему Android в полной мере на устройствах китайского производителя. 

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