Стало известно, сколько проведут за решеткой Кокорин и Мамаев

Стало известно, сколько осталось провести за решеткой футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ранее Мосгорсуд вынес новый приговор игрокам, повторяющий прежний в части сроков, но слегка измененный в части квалификации их действий.

Отметим, что сроки содержания под стражей Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого будут пересчитаны из расчета день за полтора с 10 октября. Кокорин-старший проведет в заключении еще 179 дней. Часть срока форвард "Зенита", как и остальные фигуранты громкого дела, провел в СИЗО. На свободу футболист должен выйти 9 декабря этого года.

Раньше всех срок заключения под стражу истекает у Мамаева - 8 ноября. Протасовицкий останется в колонии общего режима до 9 ноября, Кокорин-младший - до 10 декабря.