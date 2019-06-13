Кокорина и Мамаева отправили в колонию

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину ("Зенит") и Павлу Мамаеву ("Краснодар"). При этом суд вынес новый приговор, который повторяет прежний в части сроков, но слегка изменен в части квалификации их действий.

Вместе с тем срок наказания игроков, а также их друзей суд сохранил. Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили 1 год 6 месяцев в колонии общего режима, а Мамаев и их друг Александр Протасовицкий - на 1 год и 5 месяцев. До конца июня все четверо фигурантов громкого дела об избиении людей в центре столицы отправятся в одну из колоний общего режима. Скорее всего, она будет находиться в центральном регионе (в одной из областей, примыкающей к Московской). Срок отбывания наказания - с 13 июня этого года.

Напомним, что 8 мая Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были признаны виновными по делу о двух драках в Москве в октябре прошлого года. В них пострадали водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин.