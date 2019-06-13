Subaru привезла в Россию "токийскую" версию кроссовера XV

Российский офис Subaru объявил о начале приёма заказов на специальную версию кроссовера XV Tokyo. Новинку отличает стайлинг-пакет и расширенный список стандартного оборудования.

Передний и задний бамперы получили декоративные накладки, низ дверей обклеен защитной плёнкой с названием модели, на задней стойке разместили шильдик "Tokyo".

Фото: Пресс-служба Subaru.

Салон автомобиля тоже отличается декором от обычной версии Subaru XV. Так, на внутренней части порогов и багажного отделения появились накладки, на ковриках и подголовниках - вышивка красной нитью с названием спецверсии.

Subaru XV Tokyo дополнительно оснащён премиальной аудиосистемой Harman с десятью динамиками. Кроссовер будет доступен в трёх цветах: синем Quartz Blue Pearl, красном Pure Red и оранжевом Sunshine Orange.

Автомобиль укомплектован 150-сильным двухлитровым "оппозитником" и вариатором. По умолчанию Subaru XV идёт с полным приводом Symmetrical AWD.

Заказы на новинку уже принимаются, в продаже Subaru XV Tokyo появится в середине июля. Цена автомобиля в спецверсии - 2 369 900 рублей, то есть доплата к базовой для XV Tokyo комплектации Premium ES составляет 90 000 рублей.

Самый доступный вариант модели со 114-сильным мотором 1.6 литра, вариатором и полным приводом можно купить начиная от 1 799 000 рублей.