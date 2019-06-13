Участникам Петербургского экономического форума показали проект Ржевского мемориала

В рамках Петербургского международного экономического форума представлен проект Ржевского мемориала. Новый памятник планируется открыть к 75-летию Победы в 2020 году. Однако министр культуры РФ Владимир Мединский, которому на стенде Российского военно-исторического общества (РВИО) показали презентацию проекта, признался, что соблюдение этих сроков потребует значительных усилий.

В течение месяца разделенная на три части 25-метровая фигура солдата будет покрываться гипсом, после чего ее доставят в литейный цех. Фото: Роман Щербенков

Напомним, что мемориал планируется возвести в Тверской области на месте кровопролитных боев подо Ржевом - и без привлечения федерального финансирования. Основной источник средств - народные пожертвования. На сегодняшний день из необходимых 650 миллионов рублей собрано менее половины - около 265 миллионов.

- Коллектив и администрация Большого театра России перевели сбор в размере 13 миллионов рублей от одного из показов, - рассказал исполнительный директор РВИО Александр Барков. - Недавно 94-летняя жительница Тюменской области в память о своем отце, погибшем подо Ржевом в 1942 году, пожертвовала несколько тысяч рублей. Мы надеемся, что здоровье позволит ей приехать на церемонию открытия монумента.

Кроме того, по решению президентов России и Беларуси помощь проекту оказывает Союзное государство. Как рассказал Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, в Беларуси к празднованию Дня Победы относятся с особым трепетом: "Треть населения страны погибла в Великой Отечественной войне".

- Мы финансируем скульптурную композицию, - добавил он. - Обустройством мемориала будет заниматься РВИО.

Авторы памятника - белгородский скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, которые стали победителями специального международного конкурса. Вдохновлялись они стихотворением Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" и знаменитой песней "Журавли" на стихи Расула Гамзатова. Доминанта будущего мемориала - 25-метровая фигура молодого солдата с плащ-палаткой за плечами, который будто задает зрителю вопрос: "Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец?" Скульптура как будто парит в воздухе - ближе к земле плащ-палатка "распадается" на стаю журавлей.

На Питерском форуме представили макет будущего памятника, который в 10 раз меньше оригинала. Андрей Коробцов и его коллеги продолжают изготовление модели в натуральную величину, она готовится к формовке.

- В течение месяца разделенная на три части 25-метровая фигура солдата будет покрываться гипсом, после чего ее доставят в литейный цех, - рассказали в РВИО.

Отливать монумент будут в Московской области, в мастерской Александра Рукавишникова, а соберут уже на месте. Постаментом фигуре солдата станет курган 10-метровой высоты, а в целом по размеру Ржевский мемориал будет сопоставим с монументом "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане.

Чтобы гигантская фигура выдерживала ветровые нагрузки, потребовались сложные технические решения. Однако сроки настолько сжатые, что заставляют поволноваться.

Отвечая на вопрос корреспондента "СОЮЗа", Владимир Мединский признался, что церемонию открытия Ржевского мемориала еще даже не разрабатывали, хотя ее планировали сделать одним из центральных событий празднования 75-летия Победы.

- Такими темпами мы еще не строили, - признался Владимир Мединский. - Одновременно идет стройка, отливка монумента и сбор средств, которых, естественно, не хватает.

Министр также подчеркнул, что создание монумента именно на народные пожертвования - принципиальная позиция.

- Нам было бы гораздо легче сделать все на бюджетные деньги, - отметил он. - Но мы приняли принципиальное решение, что кроме взноса Союзного государства прямого федерального финансирования на этом мемориале не будет.

Отметим, что презентация проекта в Санкт-Петербурге дала авторам идеи возможность привлечь к участию бизнес. Как пояснил Александр Барков, занятые деловые люди читают преимущественно деловые издания, и им просто неоткуда узнать о таком важном для всей страны начинании. Однако те, кто узнает, принимают участие с особым желанием. Не так давно один из бизнесменов пожертвовал на Ржевский мемориал 150 миллионов рублей.

В это время

Тем временем в Москве скульптор Андрей Коробцов с коллегами продолжает трудиться над полномасштабной 25-метровой скульптурой солдата, которая будет установлена в центре Ржевского мемориала.

- Продолжаем лепку из глины частей самого памятника, - рассказал "СОЮЗу" Андрей Коробцов. - Планировали завершить это в августе, но закончим, думаю, в июле. Идет формовка готовых фрагментов. На днях отправили в Солнечногорск в знаменитую "Мастерскую Рукавишникова" для отливки из бронзы "первую часть" солдата - голову и часть туловища. С них снята гипсовая форма и кусками полтора на полтора метра отвезена в литейный цех. Там эти формы зальют воском. Потом я и бригада скульпторов будем воск дорабатывать. И только потом по ним отольют бронзовые фрагменты. На стадии лепки второй и третий фрагменты солдата. Второй ориентировочно завершим через неделю. Там же, в отливочном цеху, скульптура будет собираться ярусами. Их постепенно станут перевозить на строительную площадку у деревни Хорошево и собирать. К концу будущей зимы памятник должен быть установлен.

Сбор народных пожертвований продолжается на официальном сайте РВИО.