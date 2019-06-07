Культура
07.06.2019 13:20
Текст: Мария Воронова

Мединский: Ржевский мемориал построят на народные пожертвования

Ржевский мемориал Советскому солдату, который расположится недалеко от деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, возводят исключительно на пожертвования граждан и взнос Союзного государства России и Беларуси. Слова министра культуры Владимира Мединского передает ТАСС.

"Такими темпами мы еще не строили. То есть одновременно идет стройка, отливка монумента и сбор средств, которых не хватает, естественно. Нам было бы гораздо легче это сделать из бюджетных денег, но мы приняли решение, что кроме взноса Союзного государства больше прямого федерального финансирования на этом мемориале не будет. Важно, что это будет построено на народные пожертвования", - рассказал Владимир Мединский в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом министр культуры надеется, что - несмотря на финансовые трудности - мемориал по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина будет возведен в срок.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Первый камень будущего мемориала советским войнам, павшим под Ржевом, заложили в ноябре 2018 года. Сейчас скульпторы работают над изготовлением центральной 25-метровой фигуры солдата. Кстати, Ржевский мемориал будет вторым в стране по величине после композиции на Мамаевой кургане в Волгограде.

На сегодняшний день граждане и организации перевели уже более 264 млн рублей - пожертвования варьируются от 50 рублей до 150 млн (жертвователь пожелал сохранить анонимность). Однако до завершения народного сбора еще далеко - для возведения мемориального комплекса необходимо 650 млн рублей. Открыть мемориал планируется 9 мая 2020 года - в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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