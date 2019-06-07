Мединский: Ржевский мемориал построят на народные пожертвования

"Такими темпами мы еще не строили. То есть одновременно идет стройка, отливка монумента и сбор средств, которых не хватает, естественно. Нам было бы гораздо легче это сделать из бюджетных денег, но мы приняли решение, что кроме взноса Союзного государства больше прямого федерального финансирования на этом мемориале не будет. Важно, что это будет построено на народные пожертвования", - рассказал Владимир Мединский в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом министр культуры надеется, что - несмотря на финансовые трудности - мемориал по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина будет возведен в срок.

Первый камень будущего мемориала советским войнам, павшим под Ржевом, заложили в ноябре 2018 года. Сейчас скульпторы работают над изготовлением центральной 25-метровой фигуры солдата. Кстати, Ржевский мемориал будет вторым в стране по величине после композиции на Мамаевой кургане в Волгограде.

На сегодняшний день граждане и организации перевели уже более 264 млн рублей - пожертвования варьируются от 50 рублей до 150 млн (жертвователь пожелал сохранить анонимность). Однако до завершения народного сбора еще далеко - для возведения мемориального комплекса необходимо 650 млн рублей. Открыть мемориал планируется 9 мая 2020 года - в день празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.