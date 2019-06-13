"Урал" выпустит "бескапотник" с кабиной от MAN

Миасский автозавод "Урал" продолжает расширять модельный ряд. В октябре прошлого года на "УралАЗе" стартовало серийное производство дорожного капотного грузовика "Урал Next 6х4". В 2021 году гамма пополнится за счёт нового семейства дорожных (неполноприводных) грузовиков с бескапотной кабиной.

Разработка бескапотной модели идёт полным ходом. Грузовики нового поколения появятся всего через год-два. Это будет линейка неполноприводных дорожных грузовиков на новом шасси, с новой кабиной, с колесной формулой 6x4 и 8x4, полной массой от 26 до 48 тонн, с дизельным двигателем ЯМЗ и механической коробкой передач. Об этом заявил агентству TACC начальник отдела маркетинга автозавода "Урал" Андрей Собянин.

"Сейчас разрабатывается семейство неполноприводных дорожных грузовиков с новой кабиной - бескапотной. Закончить разработку планируется к 2020-2021 году", - рассказал Андрей Собянин.

Предположительно, новый бескапотный "Урал" получит кабину от MAN TGX. MAN входит в состав концерна Volkswagen Group, а "Группа ГАЗ" в который входит "УралАЗ", в свою очередь является партнёром VW. Известно, что макетный образец "Урала" с немецкой кабиной построили еще пару лет назад.

Напомним, с 2004 до кризисных 2008-2009 годов "УралАЗ" выпускал дорожные "бескапотные" грузовики с кабиной IVECO серии Turbo - модели "Урал-63685" и "Урал-6563".

К слову, с выпуском "капотных" дорожных грузовиков "Урал Next 6х4" "уральцы" вышли в новый для себя сегмент российского рынка и расширили экспортные возможности. До этого существовали исключительно полноприводные "Урал Next 6х6". С выходом неполноприводных моделей без капота, "УралАЗ" сможет составить ещё бОльшую конкуренцию "КамАЗу".

Стоит отметить, что капотная компоновка улучшает пассивную безопасность водителя и пассажиров, обеспечивает быстрый и удобный доступ к двигателю без подъема кабины.