В Госдуме не поддержали идею Чубайса о введении углеродного налога

В Госдуме критически отнеслись к предложению главы УК "Роснано" Анатолия Чубайса о введении так называемого углеродного налога для промышленных предприятий. Последствием может быть подорожание электроэнергии, а за ней - и товаров.

Чубайс ранее объяснил свою идею тем, что необходимо стимулировать промышленников снижать выбросы. На первом этапе ставки должны быть минимальными, заявил он в интервью РИА Новости. "Было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов - мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога", - сказал глава "Роснано".

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, комментируя эту тему, заявил, что введение в России углеродного налога чревато ростом стоимости электроэнергии для конечного потребителя. А ее стоимость и сегодня уже сдерживает темпы развития отечественной экономики, отметил парламентарий.

- Кроме того, углеродный налог увеличит и фискальную нагрузку на российские промышленные предприятия, - сказал депутат, - и это также негативно скажется на темпах промышленного роста. Я уж не говорю о том, что идея нового налога противоречит позиции президента РФ о неувеличении фискальной нагрузки на бизнес.

Существенных положительных последствий для экономики в целом от реализации данной инициативы не будет, считает он. Выиграет только отрасль "зеленой энергетики".

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев в разговоре с RT также выразил уверенность, что пока вводить такой налог нельзя. По его словам, реализация идеи ухудшит положение россиян. "Это приведет к тому, что потребительские товары подорожают как минимум на величину этого налога", - отметил он.

Глава РСПП Александр Шохин также выступил против нового налога. Он заявил, что его введение увеличит фискальную нагрузку. По его словам, вопрос выплат за выбросы можно решить в рамках действующих платежей.