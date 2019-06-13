В Госдуме обещали меры в ответ на размещение в Польше беспилотников США

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал планы США разместить в Польше эскадрилью беспилотников.

Ранее Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

По мнению главы комитета, размещение в Польше ударных средств, способных нести ядерное оружие, сдвигает мир к событиям типа Карибского кризиса. Об этом он заявил в комментарии "Интерфаксу". Шаманов уверен, что нагнетание обстановки непосредственно у границ России не останется без ответа.

Польша граничит с Беларусью, и "по договору ОДКБ - это наша граница", так что российская сторона безучастной к этому точно быть не может, сказал Шаманов.

Парламентарий напомнил, что беспилотные летательные аппараты ударного класса сопоставимы с ракетами средней дальности по своим характеристикам, а это значит, что они способны нести ядерное оружие.