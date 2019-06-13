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13.06.2019 17:10
Рубрика: Власть

За хранение данных россиян за рубежом предложили штрафовать на 18 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
За невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян предлагается штрафовать на сумму до 18 млн рублей. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Напомним, что любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение персональных данных россиян. При этом должны использоваться базы данных, находящиеся на территории РФ. Предусмотрены штрафные санкции за невыполнение этого требования, а Роскомнадзору даны полномочия по блокировке доступа к сервисам-нарушителям в судебном порядке. В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ. Однако ответы компаний, по словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, не содержали конкретной информации.

При этом наказание за данное правонарушение предусматривает для юридических лиц штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

Фото: iStock
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- Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства, - отметили авторы - группа депутатов-единороссов.

Депутаты подчеркнули, что неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, функционирования критической информационной инфраструктуры, препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом. В связи с чем и необходимо принятие стимулирующих соблюдение закона санкций за такие нарушения, считают парламентарии.

Они предлагают установить размер штрафа в случае первого нарушения для юридических лиц в размере от 2 до 6 млн рублей, а случае повторного выявления нарушения - от 6 до 18 миллионов рублей. Это сопоставимо с расходами, связанными с выполнением установленных требований.

Штраф для граждан предлагается в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а за рецидив - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а при повторе - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

- Предлагается уточнить размеры санкций за правонарушения с учетом международного опыта, а также ввести административные штрафы за нарушение требований о локализации баз персональных данных граждан РФ на ее территории, - заявили депутаты в пояснительной записке.

Инициаторы ссылаются на зарубежный опыт. Например, во Франции владельцы сайтов должны собирать и хранить электронную информацию и о лицах, связанных с террористической деятельностью, и об относящихся к кругу общения подозреваемых, и передавать ее Комиссии по борьбе с терроризмом. В случае невыполнения этих требований - тюремное заключение 1 год и штраф 30 тысяч евро (2,2 миллиона рублей). В Турции штраф за несоблюдение норм о хранении информации и организации доступа к ней доходит до 100 тысяч турецких лир (1,1 миллиона рублей), за отказ ограничить доступ к информации - до 300 тысяч турецких лир (3,3 миллиона рублей).

Фото: iStock
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Закон о существенном повышении штрафов за невыполнение требований о локализации данных в России является сигналом для таких компаний, как Facebook и Twitter и станет эффективным механизмом воздействия на них, заявил "Интерфаксу" глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Этот законопроект - сигнал не только Twitter и Facebook, но и другим компаниям, которые еще не исполнили требования российского законодательства", - сказал Жаров.

По его словам, миллионные штрафы, которые предусмотрены законопроектом - "цивилизованный и эффективный механизм воздействия на компании, которые нарушают законодательство".

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