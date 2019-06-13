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Рубрика: В мире

В Иране назвали условия возобновления диалога с США

Текст: Александр Ленин
Тегеран возобновит общение с Вашингтоном после отмены американских санкций в отношении иранского нефтяного сектора. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) и президент Ирана Хасан Рухани (справа). Фото: AP/Ebrahim Noroozi Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) и президент Ирана Хасан Рухани (справа). Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) и президент Ирана Хасан Рухани (справа). Фото: AP/Ebrahim Noroozi
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
США расширили санкции против Ирана

Глава исламской республики призвал американцев прекратить торговый террор в отношении его страны. Как передает агентство Kyodo, Рухани приветствовал приезд японского премьера в Иран и выразил надежду на новый этап в отношениях Токио и Тегерана, прежде всего в экономической сфере.

Абэ находится с визитом в Иране с 12 июня. Поездка японского премьера нацелена на смягчение обстановки на Ближнем Востоке. По некоторым данным, он пытается выступить посредником между Ираном и США.

"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу", - заявил Абэ накануне вылета в Тегеран.

Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис после озвученного президентом США Дональдом Трампом решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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