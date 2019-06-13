В Иране назвали условия возобновления диалога с США

Тегеран возобновит общение с Вашингтоном после отмены американских санкций в отношении иранского нефтяного сектора. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Глава исламской республики призвал американцев прекратить торговый террор в отношении его страны. Как передает агентство Kyodo, Рухани приветствовал приезд японского премьера в Иран и выразил надежду на новый этап в отношениях Токио и Тегерана, прежде всего в экономической сфере.

Абэ находится с визитом в Иране с 12 июня. Поездка японского премьера нацелена на смягчение обстановки на Ближнем Востоке. По некоторым данным, он пытается выступить посредником между Ираном и США.

"Напряженность на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность. По мере своих сил я хотел бы сыграть роль мира и стабильности в этом регионе, учитывая внимание международного сообщества к этому вопросу", - заявил Абэ накануне вылета в Тегеран.

Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис после озвученного президентом США Дональдом Трампом решения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.