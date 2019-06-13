Турнир в России сама ФИФА уже официально признала лучшим в истории. Такая оценка удивления не вызвала - в плане организации наша страна задала такую планку, что дотянуться до нее следующим хозяевам чемпионатов мира будет непросто. Шикарные стадионы, бесплатный проезд на общественном транспорте и отсутствие виз для обладателей билетов, абсолютное радушие местных жителей - даже те, кто изначально ехал в Россию с опаской, дружно признавали, что такого классного ЧМ они даже представить себе не могли. Примечательно, что турнир стал еще и самым прибыльным за всю историю - чистый доход ФИФА превысил 3,5 миллиарда долларов. Выгоду, полученную российским туристическим сектором, подсчитать труднее, но и здесь, несомненно, цифры очень внушительные.

Сам футбол был под стать организации. Крушение фаворитов из Южной Америки, сенсационный взлет Хорватии, роскошная игра французов, заслуженно ставших чемпионами, - все это останется в памяти. Игра сборной России, впервые заставившая нас гордиться своей футбольной командой на таком уровне, вообще отдельный разговор. О Станиславе Черчесове и его успехе уже пишут книги. А еще чемпионат мира в России войдет в историю как первый, на котором применили систему видеоповторов. Всего год прошел, и жест рефери, рисующего в воздухе телевизор, стал привычным. И начало повсеместному использованию VAR положил именно ЧМ-2018.

Но главным, пожалуй, стали даже не эти 32 дня большого футбола. И не 64 матча высочайшего уровня, которые живьем увидели больше трех миллионов человек. Самое важное, что можно оценить только сейчас, спустя определенное время, - это наследие, которое оставил турнир и которым теперь мы пользуемся, порой даже сами того не замечая.

Чемпионат мира в России признан лучшим в истории. ФИФА заработала на турнире рекордные 3,5 миллиарда долларов чистой прибыли

Жители Волгограда и Самары были по-настоящему счастливы, когда в их городах ради большого футбола отремонтировали дороги. В маленьком Саранске появился достойный, аккуратный аэропорт. Нижний Новгород был счастлив получить обновленный и оборудованный по последнему слову техники железнодорожный вокзал. В Ростове-на-Дону появился первый в современной России аэропорт, построенный с нуля. Если вы еще не были в нем - срочно летите в "Платов", он того стоит. Гостиницы, кафе, дороги, транспорт - то, что появилось для сотен тысяч гостей, приехавших к нам со всего мира, осталось нам же и делает нашу жизнь удобнее и лучше.

Вдвойне приятно, что о бесценном наследии не дает забыть сборная России. Из объекта насмешек благодаря чемпионату мира она превратилась в предмет всеобщего обожания. И очень правильным было решение проводить ее домашние матчи не в Москве, где и так хватает развлечений и больших событий, а в других городах. Сборная после ЧМ успела побывать в Ростове-на-Дону, Сочи, Калининграде, а два последних матча прошли в Саранске и Нижнем Новгороде. И везде - аншлаги. На игры сборной приезжают из других городов, теперь это модно и престижно.

Гуляя во вторник по Нижнему перед матчем Россия - Кипр, я поймал себя на мысли, что атмосфера в городе очень похожа на ту, что была год назад в каждом городе, принимавшем чемпионат мира. Этот ажиотаж при заселении в гостиницу, радостные люди в футболках с Забивакой, кругом флаги и разговоры о футболе. А еще - заполненная болельщиками пешеходная Большая Поварская. Красивая, ухоженная, чистая, где хочется заглянуть чуть ли в каждую кофейню или ресторанчик. Тот праздник, который летом 2018-го пришел в Россию, все еще продолжается. Пусть уже без такого количества гостей, но все равно яркий и душевный. А впереди уже маячит Евро-2020, одной из важных частей которого станет Санкт-Петербург. Тем, кто скучает без шумного веселья и большого футбола, стоить заняться покупкой билетов. Первый матч на Крестовском острове уже 13 июня, меньше чем через год.