Автомобилистов будут проверять в дороге на состояние опьянения с помощью экспресс-тестов. Соответствующие поправки в правила освидетельствования водителей предлагает внести МВД. Проект этого документа размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Инспектор будет проверять водителя, пил он или нет, не на нюх, а по прибору. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним, что упростить систему освидетельствования водителей предлагалось еще давно. Еще не приняты соответствующие поправки в правила, но уже в федеральном проекте "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заложены средства на приобретение соответствующих тестеров. Понятно, что возможность применения таких устройств уже решена. Вопрос в том, как это будет осуществляться.

Итак, МВД предлагает в качестве одного из дополнительных свидетельств того, что водитель может быть нетрезв, использовать данные приборов, которые показывают не количество алкоголя в выдыхаемом воздухе, а просто его наличие. Также предлагаются экспресс-тесты для определения содержания наркотика в слюне. Для этого водителям придется... нет, не плюнуть, конечно, а провести языком по тестерной полоске. Правила устанавливают основания для привлечения водителей к медицинской проверке. А порядок будет установлен приказом МВД.

Итак, что предлагает МВД? Теперь наряду с такими внешними признаками, которые устанавливаются оптолептическими способами, как неустойчивость позы, невнятная речь, покраснение кожных покровов лица, дрожание пальцев, а также запах алкоголя, добавятся новые признаки. А именно - показания приборов качественного наличия или отсутствия алкоголя или наркотиков в организме водителя. Например, в случае проверки на алкоголь прибор не покажет его количество, а только зажжет лампочку, свидетельствующую о том, что алкоголь есть. Это повод для отстранения от руля и проведения проверки с помощью других устройств, а также направление на медосвидетельствование.

Что касается проверки на наркотики, то экспресс-тесты позволяют просто одним мазком с языка, губы, внутренней поверхности щеки получить данные о том, принимал ли человек наркотики. Это по способу проверки сродни лакмусовой бумажке.

Но сама процедура проверки на алкогольное или медицинское освидетельствование не отменяется.

Зато упрощает работу полицейских. Например, при проведении массовых проверок. Показалось инспектору, что от водителя пахнет. Или ведет он себя неадекватно. Дуньте в приборчик или оближите тест-полоску. Если результат есть, то это не повод для привлечения к ответственности, но причина для проведения дополнительной проверк. Например, на алкогольное освидетельствование, которое проводится с помощью прибора, который показывает уже количество алкоголя в выдохе, который не может превышать 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Такая проверка может проводится либо в присутствии понятых, либо под видеозапись процедуры. Отказ от такого освидетельствования не повлечет за собой никаких последствий.

Экспресс-тесты не отменяют ныне действующей процедуры освидетельствования водителей на алкогольное или наркотическое опьянение

А если проверка покажет содержание в выдохе более высокой концентрации спирта, то появится повод, в том числе и для водителя, потребовать проведения медицинской экспертизы. Направление на которую также должно проводиться с участием понятых или под видеозапись. И только врачи смогут установить - пьян был водитель или трезв.

То есть сам порядок привлечения водителя к ответственности не меняется. Просто у гаишников появится еще один инструмент для выявления на дороге нетрезвых водителей. Водитель может отказаться дуть или плевать в этот экспресс-тест, и ему за это ничего не будет. Просто сотрудник дорожно-патрульной службы начнет более длительную проверку. Если водителю нечего бояться, он смело может дуть в трубочки и облизывать лакмусовые бумажки. А если он чего-то опасается, то ему предстоит пройти полную процедуру.

Такой подход упростит проведение массовых проверок. Сейчас инспектор должен поговорить с водителем, чтобы понять, пахнет от него или нет. В адекватном он состоянии или нет. А при использовании экспресс-тестов время на проверку водителей значительно сократится.

Кстати, практика использования таких технических средств получила широкое распространение за рубежом. Так, например, полиция Литовской Республики с января 2019 года начала использовать бесконтактные детекторы алкоголя. Во время проверки водителя на трезвость с помощью этих устройств не требуется физического контакта с проверяемым, поскольку прибор анализирует выдыхаемый человеком воздух. В случае положительного результата сотрудники полиции проводят проверку с прибором, который устанавливает точное количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Детектор эффективно используется во время рейдов, а также при проведении массовых проверок водителей.

Как сообщил корреспонденту "РГ" нарколог Юрий Вяльба, такие показания приборов довольно точны. Если есть у человека следы употребления алкоголя или наркотиков, эти приборы их покажут. А дальше остается только установить их количество в крови или выдыхаемом воздухе. Такой методикой активно пользуются в европейских странах. Есть еще один момент. Алкотестеры, которые показывают количество алкоголя и обладают функцией распечатки, стоят довольно дорого. Поэтому не каждый инспектор может иметь такой прибор. А прибор, который оценивает не количество алкоголя, а качество выдыхаемого воздуха, стоит значительно дешевле. Поэтому оснастить ими инспекторов проблем не составит.

Кстати

Сейчас МВД разрабатывает единую цифровую платформу, которая позволит работодателям проверять своих действующих водителей, а также тех, кто претендует на эту работу, на предмет нарушений правил дорожного движения. Предполагается, что эти данные будут доступны также для каршеринга. На их основании эти компании смогут отказать водителю, который пытается воспользоваться каршеринговым автомобилем. Надо сказать, что проверка водителей и сейчас возможна при обращении на сайт гибдд.ру.