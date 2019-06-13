Женская сборная России на четвертой игровой неделе регулярного чемпионата Лиги наций в своей подгруппе на площадке дворца спорта итальянской Перуджи победила Южную Корею (3:1) и Болгарию (3:0).

Когда после трех этапов в Бразилии, Турции и Бельгии в активе подопечных Вадима Панкова была всего одна победа в девяти матчах, пришлось задаться вопросом: получится ли в итоге избежать абсолютного антирекорда? В 2011-м российская мужская молодежка U-19 и девушки U-18 заняли 13-е места на чемпионатах мира и Европы соответственно. Сейчас женская сборная, несмотря на две победы подряд, так и не смогла убежать с 14-го места. Ведь обыграли мы таких же аутсайдеров.

По сравнению с бельгийским этапом в составе произошли некоторые изменения. Нападающая Ирина Воронкова в Кортрейке была заявлена, но на площадку не выходила, а теперь она стабильно в стартовой шестерке. Присоединилась к команде основная связующая Евгения Старцева. У нее почетные обязанности капитана, играет она пока немного. Интересно, что в Италии Панков задействовал сразу трех пасующих. Большую часть времени действиями партнеров дирижировала Татьяна Романова.

Матч с кореянками носил скорее ознакомительный характер. Ведь эта команда - наш главный соперник на домашней олимпийской квалификации, которая состоится 2-4 августа в Калининграде. Там выступят еще и Канада с Мексикой, но эти сборные послабее.

Главная звезда кореянок - одна из сильнейших нападающих мира Ким Ен Кун из турецкого "Экзачибаши". Она и стала лучшим бомбардиром матча с 17 очками. Но есть твердое ощущение, что игрок действует пока не в полную силу и к августу восстановит полную боевую форму.

Нет особого смысла радоваться победе над Болгарией. Дебютант Лиги наций (на правах обладателя Кубка претендентов) наверняка скоро турнир элитных сборных покинет. После 11 проведенных матчей болгарки так ни одной встречи и не выиграли.

Положительные эмоции наших поклонников летающего мяча пока связаны с мужской сборной. Начав Лигу наций с поражения от Франции, российская команда с новым главным тренером Туомасом Саммелвуо затем одержала пять побед подряд в сербском Нови-Саде и у себя дома в Уфе. Сегодня матчем с действующим чемпионом мира Польшей начинаем выступление на этапе в иранском городе Урмия. В субботу встретимся с Канадой, на следующий день сразимся с хозяевами, которые пока занимают второе место среди 16 участников Лиги наций. Россия при равном количестве побед с Ираном пока четвертая.