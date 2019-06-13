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13.06.2019 20:42
Рубрика: Спорт

Бегство  из подвала

Наши девушки выиграли два матча подряд в Лиге наций, но остаются внизу таблицы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 127(7885)
Женская сборная России на четвертой игровой неделе регулярного чемпионата Лиги наций в своей подгруппе на площадке дворца спорта итальянской Перуджи победила Южную Корею (3:1) и Болгарию (3:0).
Матч с кореянками в Лиге наций был разведкой боем перед новой очной встречей в рамках олимпийского отбора. Фото: volleyball.world Матч с кореянками в Лиге наций был разведкой боем перед новой очной встречей в рамках олимпийского отбора. Фото: volleyball.world
Матч с кореянками в Лиге наций был разведкой боем перед новой очной встречей в рамках олимпийского отбора. Фото: volleyball.world

Когда после трех этапов в Бразилии, Турции и Бельгии в активе подопечных Вадима Панкова была всего одна победа в девяти матчах, пришлось задаться вопросом: получится ли в итоге избежать абсолютного антирекорда? В 2011-м российская мужская молодежка U-19 и девушки U-18 заняли 13-е места на чемпионатах мира и Европы соответственно. Сейчас женская сборная, несмотря на две победы подряд, так и не смогла убежать с 14-го места. Ведь обыграли мы таких же аутсайдеров.

Фото: РИА Новости
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По сравнению с бельгийским этапом в составе произошли некоторые изменения. Нападающая Ирина Воронкова в Кортрейке была заявлена, но на площадку не выходила, а теперь она стабильно в стартовой шестерке. Присоединилась к команде основная связующая Евгения Старцева. У нее почетные обязанности капитана, играет она пока немного. Интересно, что в Италии Панков задействовал сразу трех пасующих. Большую часть времени действиями партнеров дирижировала Татьяна Романова.

Матч с кореянками носил скорее ознакомительный характер. Ведь эта команда - наш главный соперник на домашней олимпийской квалификации, которая состоится 2-4 августа в Калининграде. Там выступят еще и Канада с Мексикой, но эти сборные послабее.

Главная звезда кореянок - одна из сильнейших нападающих мира Ким Ен Кун из турецкого "Экзачибаши". Она и стала лучшим бомбардиром матча с 17 очками. Но есть твердое ощущение, что игрок действует пока не в полную силу и к августу восстановит полную боевую форму.

Фото: РИА Новости
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Нет особого смысла радоваться победе над Болгарией. Дебютант Лиги наций (на правах обладателя Кубка претендентов) наверняка скоро турнир элитных сборных покинет. После 11 проведенных матчей болгарки так ни одной встречи и не выиграли.

Положительные эмоции наших поклонников летающего мяча пока связаны с мужской сборной. Начав Лигу наций с поражения от Франции, российская команда с новым главным тренером Туомасом Саммелвуо затем одержала пять побед подряд в сербском Нови-Саде и у себя дома в Уфе. Сегодня матчем с действующим чемпионом мира Польшей начинаем выступление на этапе в иранском городе Урмия. В субботу встретимся с Канадой, на следующий день сразимся с хозяевами, которые пока занимают второе место среди 16 участников Лиги наций. Россия при равном количестве побед с Ираном пока четвертая.

Спорт Волейбол
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