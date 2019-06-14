АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на платформе Renault

14 июня с линии B0 главного конвейера АвтоВАЗа сошёл 1 000 000 автомобиль. Юбилейным экземпляром построенный на платформе Renault "В0" оказался "вседорожный" Lada Xray Cross.

Миллионная модель, окрашенная в фирменную эмаль золотисто-охристый "Янтарь", "люксового" исполнения, отправится вовсе не в заводской музей, как это обычно бывает, а в дилерскую сеть для дальнейшей реализации.

Стоит напомнить, тольяттинский автогигант во главе с государственной корпорацией "Ростехнологии" (сегодня "Ростех") приобрел у концерна Renault лицензию на производство автомобилей на глобальной платформе B0 в кризисный 2008 год. Тогда на АвтоВАЗе реконструировали одну из веток главного конвейера.

"Первенцем" на базе B0 стала лицензионная копия универсала Dacia Logan MCV, выпущенная в апреле 2012 года - модель Lada Largus. Помимо этого, на нитке выпускают Lada Largus Cross, Lada Xray и Xray Cross, а также автомобили Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault Logan/Stepway и Renault Sandero/Stepway. В период с 2012 по 2018 годы здесь собирали седан Nissan Almera.

Линия В0 является одной из трех линий АвтоВАЗа, ее производственная мощность составляет 280 000 автомобилей в год (при трехсменном режиме работы), темп работы линии - 1 автомобиль в минуту. Кроме того, линия В0 производит окрашенные кузова для завода Renault в алжирском городе Оран.

В дальнейшем использование платформы В0 будет только расширяться. На основе французской платформы уже разрабатываются Lada 4x4 ("Нива") следующей генерации и второе поколение Lada Granta. Перспективный кроссовер появится не раньше 2022 года, новый "бюджетник" выйдет в 2023 году.