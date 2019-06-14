Эксперт назвал профессии будущего в Беларуси

Для тех, у кого школьные экзамены уже позади, а ключ к будущим профессиям так еще и не найден, подобрать его ненавязчиво готовы и в управлении политики занятости белорусского Министерства труда и социальной защиты. Ведь путевку во взрослую жизнь в этом году в РБ получают почти 56 тысяч выпускников средней школы.

Олег Токун, который и возглавляет в отраслевом ведомстве управление занятости, на круглом столе в БЕЛТА к числу самых востребованных профессий отнес IT-специалистов, инженеров, водителей и, как ни странно, бухгалтеров. Правда, на этом список жизненных предпочтений для молодых людей не исчерпывается. В последнее время общество снова испытывает "кадровый голод" на работников социальной сферы, людей в белых халатах, даже на психологов, пояснил представитель министерства.

А чтобы предсказать актуальные профессии на ближайшие два года, уточнил он, эксперты разработали прогноз трудовых ресурсов на перспективу с целью снижения дисбаланса спроса и предложения. Работа в этом направлении, по словам чиновника, началась еще в прошлом году.

Для этого была переформатирована система прогнозирования потребности экономики в кадрах, четко распределены функции государственных органов. "Министерство экономики занимается демографическим прогнозом, их коллеги из ведомства социальной защиты готовят прогноз потребности экономики в кадрах, а в Минбразовании формируют контрольные цифры приема в учебные заведения на основании всех этих документов. По большому счету, это опрос нанимателей, каким они видят свое развитие в будущем, в каких специалистах будут нуждаться, а какие через пять лет не будут нужны", - рассказал Токун.

Результаты опроса подтверждают, добавил он, что работодатели будут нуждаться в водителях грузовых автомобилей, работниках сферы обслуживания. Будут востребованы и квалифицированные рабочие в сфере промышленности и строительства, инженеры различных направлений.

Совершенно неожиданным для исследователей стала востребованность в ближайшие годы специалистов в области бухгалтерского учета. А ведь было время, когда люди в нарукавниках, казалось, окончательно вышли из "моды". Ведь им на смену пришли специалисты информационных технологий.