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Рубрика: В мире

Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что претензии США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе не имеют под собой оснований. По его словам, данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Тегеран категорически отвергает данные обвинения и осуждает их самым решительным образом, передает Reuters.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран причастен к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По его словам, в Белом доме убеждены, что взрывы на двух танкерах были подготовлены и выполнены Ираном.

В Оманском заливе атаке подверглись два нефтеналивных танкера. Судно Kokuka Courageous, зарегистрированное в Панаме и державшее курс в сторону Сингапура, принадлежит японской компании, а шедший под флагом Маршалловых островов танкер Front Altair - норвежцам.

Иран находится в конфронтации с США после того, как Вашингтон ввел беспрецедентные экономические санкции в отношении Тегерана.

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