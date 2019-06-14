Иран отверг обвинения США в причастности к "атаке" на танкеры

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что претензии США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе не имеют под собой оснований. По его словам, данные обвинения являются попытками саботировать дипломатию и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Тегеран категорически отвергает данные обвинения и осуждает их самым решительным образом, передает Reuters.

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран причастен к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе. По его словам, в Белом доме убеждены, что взрывы на двух танкерах были подготовлены и выполнены Ираном.

В Оманском заливе атаке подверглись два нефтеналивных танкера. Судно Kokuka Courageous, зарегистрированное в Панаме и державшее курс в сторону Сингапура, принадлежит японской компании, а шедший под флагом Маршалловых островов танкер Front Altair - норвежцам.

Иран находится в конфронтации с США после того, как Вашингтон ввел беспрецедентные экономические санкции в отношении Тегерана.