Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе

То, как Вашингтон мгновенно "достал из кармана" "доказательства" в якобы причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, никого уже не удивляет. И это на самом деле плохой признак для Белого дома: все прекрасно понимают, что США - крайне заинтересованная сторона в этом деле. И все также знают, что Америка, когда ей надо, абсолютно не стесняется использовать ложные доказательства в подтверждение своих обвинений. Если истина и вскроется через много лет, очередное дело будет уже сделано, а пара каких-нибудь отставных политиков скорбно покается.
В таких ситуациях крайне важно непредвзятое и независимое расследование обстоятельств инцидентов. Непредвзятое - значит, участие США и их представителей, а также местных оппонентов Ирана, категорически исключается, если нужно установить правду.
Другое дело, что правда далеко не всем нужна. Не для того делаются провокации, чтобы ловили за руку их авторов, а тем более тех, кто пользуется их плодами. Но в любом случае главный вопрос: qui prodest? Кому выгодно? Убежден, что Иран - последний в этом списке, а вот №1 в нем бесспорен.
Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.