Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе

В таких ситуациях крайне важно непредвзятое и независимое расследование обстоятельств инцидентов. Непредвзятое - значит, участие США и их представителей, а также местных оппонентов Ирана, категорически исключается, если нужно установить правду.

Другое дело, что правда далеко не всем нужна. Не для того делаются провокации, чтобы ловили за руку их авторов, а тем более тех, кто пользуется их плодами. Но в любом случае главный вопрос: qui prodest? Кому выгодно? Убежден, что Иран - последний в этом списке, а вот №1 в нем бесспорен.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.