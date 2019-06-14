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14.06.2019 14:07
Рубрика: Власть

Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
То, как Вашингтон мгновенно "достал из кармана" "доказательства" в якобы причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе, никого уже не удивляет. И это на самом деле плохой признак для Белого дома: все прекрасно понимают, что США - крайне заинтересованная сторона в этом деле. И все также знают, что Америка, когда ей надо, абсолютно не стесняется использовать ложные доказательства в подтверждение своих обвинений. Если истина и вскроется через много лет, очередное дело будет уже сделано, а пара каких-нибудь отставных политиков скорбно покается.
Фото: REUTERS/FABRIZIO BENSCH
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В таких ситуациях крайне важно непредвзятое и независимое расследование обстоятельств инцидентов. Непредвзятое - значит, участие США и их представителей, а также местных оппонентов Ирана, категорически исключается, если нужно установить правду.

Другое дело, что правда далеко не всем нужна. Не для того делаются провокации, чтобы ловили за руку их авторов, а тем более тех, кто пользуется их плодами. Но в любом случае главный вопрос: qui prodest? Кому выгодно? Убежден, что Иран - последний в этом списке, а вот №1 в нем бесспорен.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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