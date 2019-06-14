Косачев прокомментировал подписанную в Бишкеке декларацию

Новости

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой 21:21
Призера чемпионата России по сноуборду застрелили в Лос-Анджелесе 21:05
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР 20:53
Трамп поблагодарил Абэ за содействие контактам США с Ираном 20:52
В Чечне более 21 тысячи человек остались без света 20:52
На Дону поисковики нашли кремневое оружие каменного века 20:29
Пользователи заметили сбой геолокационных сервисов в Москве 20:27
Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку 20:13
Спасший кота Чучу кунгфуист Леван отказался от 800 тысяч рублей 20:08
Белые тигры и кенгуру-боксеры приглашают гостей II Евроигр в цирк 20:00
Пропавший сфинкс Алибасова Чуча нашелся в школе кунг-фу 19:46
Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту с данными 900 тысяч россиян 19:35
Ален Делон экстренно госпитализирован во Франции 19:35
Певец Шура представил тизер клипа на песню "Слушай" 19:30
Сформированное демпартией правительство Молдавии сложило полномочия 19:09
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности 19:06
Кроссовер Haval F7 стал доступнее 19:03
Собянин вручил премии Москвы в области медицины 19:00
В Петербурге решили вдвое снизить число проверок малого бизнеса 18:56
Россиянка погибла в Бахрейне при загадочных обстоятельствах 18:43
Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию 18:40
Раскопан 3000-летний город с самой короткой в мире историей 18:34
Путин прибыл в Душанбе на саммит СВМДА 18:28
Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов 18:24
Летевший в Москву самолет совершил незапланированную посадку в Варшаве 18:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
14.06.2019 20:50
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал подписанную в Бишкеке декларацию

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
Приятно, когда задуманное в стенах Совета Федерации, пройдя несколько итераций, получает единодушную поддержку лидеров крупнейших государств мира, таких как Китай и Индия!
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодня в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества принята Итоговая декларация, в которой поддержана российская инициатива о совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин назвал результаты борьбы с терроризмом успехом РФ, Турции и Ирана

Предполагается, что эта идея войдёт в резолюцию предстоящей осенью этого года 74-й сессии ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Если, а вернее - когда получится, возникнут дополнительные моральные и политические инструменты защиты исторический правды о той войне и её героях, сохранения памяти о них и сдерживания всякого рода манкуртов, не помнящих своего отечества.

Эта инициатива - в том числе и наша работа! Идём дальше!

Источник: Страница сенатора Константина Косачева в Facebook.


 

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Международные организации ШОС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин предложил лидерам Монголии и Китая наращивать расчеты в нацвалютах
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна "ЯМК-0041"
ЦБ допустил новое снижение ключевой ставки
МАК опубликовал отчет об авиакатастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Косачев призвал к независимому расследованию инцидента в Оманском заливе