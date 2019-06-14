Косачев прокомментировал подписанную в Бишкеке декларацию

Приятно, когда задуманное в стенах Совета Федерации, пройдя несколько итераций, получает единодушную поддержку лидеров крупнейших государств мира, таких как Китай и Индия!

Сегодня в Бишкеке на саммите Шанхайской организации сотрудничества принята Итоговая декларация, в которой поддержана российская инициатива о совместном продвижении предложения о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

Предполагается, что эта идея войдёт в резолюцию предстоящей осенью этого года 74-й сессии ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

Если, а вернее - когда получится, возникнут дополнительные моральные и политические инструменты защиты исторический правды о той войне и её героях, сохранения памяти о них и сдерживания всякого рода манкуртов, не помнящих своего отечества.

Эта инициатива - в том числе и наша работа! Идём дальше!

Источник: Страница сенатора Константина Косачева в Facebook.



