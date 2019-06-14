Крэйг Вудкрофт возглавил минское "Динамо"

Канадец Крэйг Вудкрофт назначен главным тренером минского "Динамо". Как сообщает официальный сайт клуба, в штаб 49-летнего специалиста вошел также известный белорусский хоккеист Михаил Грабовский.

Вудкрофт тоже фигура для белорусского хоккея отнюдь не чужая. В сезоне 2016/2017 он уже тренировал минское "Динамо". В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги команда выдала лучший результат в своей истории, набрав 105 очков и заняв пятое место в Западной конференции. В плей-офф минчане дошли до 1/4 финала, где уступили ярославскому "Локомотиву" - 1-4, после чего контракт между Вудкрофтом и клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Кроме того, начиная с 2015 года, канадец на трех чемпионатах мира входил в тренерский штаб сборной Беларуси.

Для 35-летнего Михаила Грабовского, который до сих пор не объявлял о завершении карьеры игрока, это будет первый тренерский опыт. Напомним, Грабовский является самым результативным белорусским хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги с 296 очками в 534 играх регулярных чемпионатов.

"Возвращение Крэйга на пост главного тренера, на мой взгляд, не нужно дополнительно аргументировать. Результаты команды под его руководством в сезоне-2016/17 говорят сами за себя. Рядом с таким специалистом необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Помимо блестящей игровой карьеры, о которой мы все знаем, Грабовского отличает умение индивидуально работать с хоккеистами, совершенствовать их навыки, оттачивать мастерство, что он демонстрировал, проводя многочисленные тренинг-кэмпы. Потенциал Грабовского-тренера очень велик, и мы обязаны дать ему возможность этот потенциал раскрыть. Помимо всего прочего, в пользу Вудкрофта и Грабовского говорит тот факт, что оба хорошо знают команду и чувствуют ответственность перед людьми в нашей стране, которые любят хоккей и ждут высоких результатов. Для Крэйга и Миши работа в "Динамо" - это не просто пункт в биографии", - прокомментировал назначения гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков.