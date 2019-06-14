Аппарат MRO заснял на Марсе "логотип из "Стартрека"

Ученые из Университета Аризоны при анализе снимков Марса, сделанных орбитальным разведчиком Mars Reconnaissance Orbiter, обнаружили удивительные серпообразные лавовые слепки, напоминающие логотип из популярного телесериала "Стартрек".

Об открытии коротко рассказывается на сайте Университета Аризоны. Довольно любопытные образования были сняты орбитальным космическим аппаратом MRO. Около 300 из них расположены на Равнине Эллада (Hellas Planitia), а еще около 480 - в области, называемой Лабиринт Ночи (Noctis Labyrinthus).

"Предприимчивые наблюдатели сделают "открытие", обнаружив, что эти образования выглядят как знаменитый логотип, - пишет Росс Бейер из Университета Аризоны в пресс-релизе, сопровождающем опубликованные снимки. - Но это всего лишь совпадение".

Действительно, может показаться, что странные образования на поверхности Марса похожи на логотип "Звездного флота" из телесериала "Стартрек". На самом деле это характерные для Красной планеты элементы ландшафта, образовавшиеся в глубоком прошлом.

По мнению ученых, своей причудливой серповидной формой они обязаны взаимодействию лавы, песка и ветра. Они были образованы после извержения марсианского вулкана. Лава текла по песку, огибая барханы, и застывала в той форме, в которой видим ее мы сейчас.

Что касается дюн, которые огибала лава, то с течением времени ветры выдули песок. Поэтому необычные образования ученые называют еще и "слепками дюн".