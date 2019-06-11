Новости

Лукашенко рассказал, почему не доверяет прогнозам синоптиков 18:35
Медведева и Загитова включены в список кандидатов в сборную России 18:30
Двоих руководителей столичной полиции накажут за "дело Голунова" 18:29
Раскол среди раскольников: Филарет отказался признать указ Константинополя 18:26
В районе турецкой Аланьи в ДТП погибли супруги-россияне 18:14
Власти согласовали акцию в защиту Голунова 16 июня на проспекте Сахарова 18:08
Пушков: Нет причин говорить об атаке на свободу слова в России 18:04
В Ухте сотрудник МЧС в выходной день спас детей от огня 17:59
Футболист Дмитрий Живоглядов перешел из "Уфы" в "Локомотив" 17:52
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине 17:47
Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану 17:47
В Саранске соберут гигантский футбольный мяч из людей 17:38
Путин в Душанбе может встретиться с эмиром Катара 17:26
ВТБ подтвердил сбой в работе своих онлайн-сервисов 17:17
МРК "Великий Устюг" отправился на службу в Средиземном море 17:17
"Огромная тайна" обнаружена на обратной стороне Луны 17:15
Прекращено уголовное преследование журналиста Голунова 17:14
Минск начал подготовку к 56-й сессии Парламентского Собрания Беларуси и России 17:10
На выставке в Стокгольме показали концепт 18-метрового электробуса Volvo 17:05
Эксперты назвали регионы, где лучше не покупать подержанные авто 17:00
На почте появились новые "тарифные" марки 16:57
Вологжанин приковал пьяного коллегу цепью к плите 16:56
В Петербурге в контейнерах с консервами нашли 400 кг кокаина 16:53
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство 16:41
Кремль: Поставки Турции C-400 пройдут по плану 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
В "РГ" обсудят вопросы здоровья печени
11.06.2019 17:15
Рубрика: Общество

"Огромная тайна" обнаружена на обратной стороне Луны

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona Фото: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona
Фото: NASA/Goddard Space Flight Center/University of Arizona

Международная команда астрофизиков обнаружила таинственную и грандиозную структуру, скрывающуюся на обратной стороне Луны, которая напоминает груду металла, в пять раз превышающей по массе самый большой из Гавайских островов.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Таинственная структура расположена примерно в 290 километрах от Бассейна Южного полюса - Эйткена: самого большого кратера Луны, образовавшегося миллиарды лет назад.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе

Команда исследователей обнаружила аномалию, сопоставив данные миссии NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) с топографической съемкой лунного разведывательного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

Полученные данные помогли уточнить сделанные ранее расчеты толщины коры кратера и плотности мантии. В результате был обнаружен странный избыток подземной массы.

По словам соавтора исследования Питера Джеймса из Университета Бэйлора, эта таинственная структура, вероятно, связана с образованием кратера в далеком прошлом.

Несмотря на то, что на поверхности она практически незаметна, аномалия, похоже, оказывает довольно сильное влияние на формирование ландшафта. В частности, ученые обратили внимание на любопытную овальную геологическую депрессию, которая находится почти в километре от кратера.

Фото: Getty Images
NASA позволит туристам летать на МКС с 2020 года

Исследователи предложили две гипотезы. Согласно первой таинственная подземная структура может быть остатками плотных оксидов, которые образовались на заключительной стадии охлаждения ранее покрытой океанами магмы Луны. Но если так, то непонятно почему именно в данном месте образовалась депрессия.

Согласно второй гипотезе аномалия, возможно, представляет собой остатки металлического ядра древнего небесного тела, врезавшегося в Луну. Если оно было достаточно крупным, то его массы и энергии хватило бы для образования огромного кратера и разделения лунной массы на разные слои.

Такой сценарий не исключен на стадии формирования, когда внешние скалистые слои Луны еще не были достаточно прочными. Вторая гипотеза может помочь в изучении самого процесса формирования планет.

"Эта теория звучит действительно убедительно, - считает Брэндон Джонсон из Университета Брауна. - Я бы поставил на то, что остатки металлического ядра являются наиболее вероятным объяснением. Это лучший из всех возможных способов, которые могли образовать столь массивную аномалию".

Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы
Обнаружен загадочный радиомост между двумя галактиками
Общество Наука Общество Космос Освоение Луны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин на саммите в Душанбе изложит позиции по Афганистану, Сирии и Ирану
Кремль: Поставки Турции C-400 пройдут по плану
МЧС: 30 детских лагерей попали в "черный список"
Владимир Зеленский уволил 15 из 24 глав областей на Украине
Опубликованы итоги расследования скандала с дочерью Алсу