"Огромная тайна" обнаружена на обратной стороне Луны

Международная команда астрофизиков обнаружила таинственную и грандиозную структуру, скрывающуюся на обратной стороне Луны, которая напоминает груду металла, в пять раз превышающей по массе самый большой из Гавайских островов.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters, а коротко о нем рассказывает National Geographic. Таинственная структура расположена примерно в 290 километрах от Бассейна Южного полюса - Эйткена: самого большого кратера Луны, образовавшегося миллиарды лет назад.

Команда исследователей обнаружила аномалию, сопоставив данные миссии NASA Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) с топографической съемкой лунного разведывательного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

Полученные данные помогли уточнить сделанные ранее расчеты толщины коры кратера и плотности мантии. В результате был обнаружен странный избыток подземной массы.

По словам соавтора исследования Питера Джеймса из Университета Бэйлора, эта таинственная структура, вероятно, связана с образованием кратера в далеком прошлом.

Несмотря на то, что на поверхности она практически незаметна, аномалия, похоже, оказывает довольно сильное влияние на формирование ландшафта. В частности, ученые обратили внимание на любопытную овальную геологическую депрессию, которая находится почти в километре от кратера.

Исследователи предложили две гипотезы. Согласно первой таинственная подземная структура может быть остатками плотных оксидов, которые образовались на заключительной стадии охлаждения ранее покрытой океанами магмы Луны. Но если так, то непонятно почему именно в данном месте образовалась депрессия.

Согласно второй гипотезе аномалия, возможно, представляет собой остатки металлического ядра древнего небесного тела, врезавшегося в Луну. Если оно было достаточно крупным, то его массы и энергии хватило бы для образования огромного кратера и разделения лунной массы на разные слои.

Такой сценарий не исключен на стадии формирования, когда внешние скалистые слои Луны еще не были достаточно прочными. Вторая гипотеза может помочь в изучении самого процесса формирования планет.

"Эта теория звучит действительно убедительно, - считает Брэндон Джонсон из Университета Брауна. - Я бы поставил на то, что остатки металлического ядра являются наиболее вероятным объяснением. Это лучший из всех возможных способов, которые могли образовать столь массивную аномалию".