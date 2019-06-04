Новости

Силовики начали изымать документы в Минкультуры Кабардино-Балкарии 17:37
В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым" 17:37
В Калининграде нашлись трое пропавших школьников 17:34
Из Петербурга в Арктику пустят туристический поезд 17:31
МЧС: Понятия лесной и ландшафтный пожар строго разграничат 17:31
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем 17:28
Житель Смоленска получил 23 года за убийство маленькой падчерицы 17:13
В зоопарке Петербурга хамелеон вылупился после двух лет в инкубаторе 17:07
На юго-востоке столицы объявлен карантин по бешенству 17:06
Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ 16:59
Суд арестовал подозреваемых во взятках 12 полицейских из КБР 16:58
Беглов поблагодарил "Газпром" за позицию по снижению тарифов 16:55
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня 16:53
В Петербурге предпенсионеры смогут бесплатно получать юридическую помощь 16:52
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду 16:52
Как быстро похудеть летом без диет и тренажерного зала 16:50
В КБР нашли тело утонувшего ребенка 16:29
Система безопасности сделает бесполезным украденный iPhone 16:27
Раскрыта тайна галактики без темной материи 16:23
В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей 16:22
Старую территорию Московского зоопарка закроют на один день 16:20
Четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в Австралии 16:18
Не авторынком единым. Lifan станет в России многоотраслевой компанией 16:18
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте президента 16:16
Ученые открыли исключительные возможности полидактилии 16:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 16:23
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна галактики без темной материи

Текст: Денис Передельский
Фото: Instituto de Astrofisica de Canarias Фото: Instituto de Astrofisica de Canarias
Фото: Instituto de Astrofisica de Canarias

Группа исследователей из Института астрофизики Канарских островов (IAC) сумела раскрыть тайну 2018 года, опровергнув предполагаемое существование галактики без темной материи.

Информация об открытии опубликована на сайте института. В 2018 году в журнале Nature появилось любопытное исследование. Авторы статьи заявили тогда, что открыли необычную галактику, в которой явно нет темной материи.

Фото: @ehtelescope / twitter
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Данный факт не вписывается в современную теорию образования галактик. Считается, что именно темная материя играет главную роль в этом процессе. По сути, это фундамент для формирования газового облака и звезд. Так астрофизики получили сложную загадку. Но разгадка оказалась простой.

Речь идет о галактике NGC1052-DF2. В прошлогодней статье говорилось, что она расположена на расстоянии около 64 миллионов световых лет от Земли. Все расчеты были сделаны, исходя из этой величины. Характеристики галактики оказались аномальными. Единственным объяснением результатов стало полное отсутствие темной материи.

Однако новое исследование показало, что реальное расстояние от Земли до загадочной галактики намного меньше. Оно составляет всего около 42 миллионов световых лет. Новые расчеты были произведены с учетом этой величины.

Они показали, что параметры галактики соответствуют общепринятым нормам. Ее масса оказалась в два раза меньше той, что была рассчитана ранее. Масса звезд оказалась в четыре раза меньше, чем в предыдущем исследовании.

Это означает, что большая часть массы NGC1052-DF2 приходится на темную материю. То есть галактика оказалась вполне обычной, просто в предыдущем исследовании был допущен досадный просчет при определении расстояния до объекта.

Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС
В Чили появится телескоп-робот обсерватории РАН из КЧР
Общество Наука Общество Космос Исследование черных дыр
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове