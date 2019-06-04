Раскрыта тайна галактики без темной материи

Группа исследователей из Института астрофизики Канарских островов (IAC) сумела раскрыть тайну 2018 года, опровергнув предполагаемое существование галактики без темной материи.

Информация об открытии опубликована на сайте института. В 2018 году в журнале Nature появилось любопытное исследование. Авторы статьи заявили тогда, что открыли необычную галактику, в которой явно нет темной материи.

Данный факт не вписывается в современную теорию образования галактик. Считается, что именно темная материя играет главную роль в этом процессе. По сути, это фундамент для формирования газового облака и звезд. Так астрофизики получили сложную загадку. Но разгадка оказалась простой.

Речь идет о галактике NGC1052-DF2. В прошлогодней статье говорилось, что она расположена на расстоянии около 64 миллионов световых лет от Земли. Все расчеты были сделаны, исходя из этой величины. Характеристики галактики оказались аномальными. Единственным объяснением результатов стало полное отсутствие темной материи.

Однако новое исследование показало, что реальное расстояние от Земли до загадочной галактики намного меньше. Оно составляет всего около 42 миллионов световых лет. Новые расчеты были произведены с учетом этой величины.

Они показали, что параметры галактики соответствуют общепринятым нормам. Ее масса оказалась в два раза меньше той, что была рассчитана ранее. Масса звезд оказалась в четыре раза меньше, чем в предыдущем исследовании.

Это означает, что большая часть массы NGC1052-DF2 приходится на темную материю. То есть галактика оказалась вполне обычной, просто в предыдущем исследовании был допущен досадный просчет при определении расстояния до объекта.