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31.05.2019 11:04
Рубрика: Общество

Подтверждена самая смелая теория Стивена Хокинга

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Израильского технологического института провели серию экспериментов при помощи ранее созданного земного аналога черной дыры и нашли подтверждение теории Стивена Хокинга, выдвинутой им в 1974 году.

Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а коротко открытие описывает Phys.org. Одна из самых смелых теорий Стивена Хокинга предполагает, что не вся материя, которая приближается к черной дыре, попадает в нее.

Фото: Flickr CC/Stephen Durham
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Знаменитый физик-теоретик утверждал, что в некоторых случаях, когда возникают так называемые спутанные пары частиц, только одна из них притягивается черной дырой, а другая от нее отталкивается. Хокинг также предсказал, что излучение должно быть теплым, а его температура зависит от размера черной дыры. До последнего времени проверить это было невозможно.

Однако именно эти предсказания, как уверяют авторы работы, удалось подтвердить в ходе экспериментов с аналогом черной дыры, созданной в лаборатории. Кстати, несколько месяцев назад другая группа ученых провела подобное исследование и тоже получила положительные результаты. В данном случае физики создали устройство, предназначенное для поглощения звука вместо света. При таком аналоге пары квазичастиц фононов служили заменой спутанным частицам в реальной черной дыре.

"Эксперимент состоял из охлаждения группы атомов рубидия и использования лазеров для создания конденсата Бозе-Эйнштейна, - объясняет Phys.org. - Атомы были вынуждены вести себя таким образом, чтобы попасть в "ловушку", как в случае с реальной черной дырой. Звуковые волны не могли бы "убежать" при нормальных обстоятельствах".

В ходе эксперимента исследователи сумели заставить один из пары фононов попасть в поток атомов, притягиваемых черной дырой, а другому было позволено "убежать". Также ученые измерили температуру обоих фононов.

Полученный результат доказал, что излучение является теплым, что согласуется с предсказанием Хокинга. Впрочем, по-прежнему единственным достоверным способом доказать данную теорию является создание технологии, способной измерить излучение реальной черной дыры.

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