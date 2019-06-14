Лукашенко провел ряд двусторонних встреч в Бишкеке

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заседания Совета глав государств ШОС в Бишкеке 14 июня провел рабочую встречу с премьер-министром Индии, пригласив Нарендру Моди посетить Минск. Это приглашение было принято, информирует пресс-служба главы республики.

Белорусский руководитель обсудил с индийским премьер-министром и актуальную текущую проблематику. В частности, был отмечен высокий уровень двусторонних взаимоотношений, подтверждена заинтересованность в реализации ряда проектов торгово-экономического сотрудничества. В этой связи президентом уже даны соответствующие поручения руководителям внешнеполитических ведомств. Состоялась встреча у главы РБ и с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

А по завершении официальной части саммита Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский руководитель пригласил российского лидера посетить предстоящие через неделю II Европейские игры. Были также подтверждены достигнутые ранее договоренности о двусторонней встрече для обсуждения вопросов дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

В числе обсуждаемых вопросов на встрече с Си Цзиньпином было проведение в июле текущего года международного форума в китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Поднималась руководителям обеих стран и тема взаимодействия в рамках инвестиционных проектов.

Комментируя перспективы кооперации Беларуси с Шанхайской организацией сотрудничества, минские обозреватели делают акцент на интересе республики к развитию ее общего транспортного пространства, международных автомобильных перевозок, скоординированном развитии железнодорожных перевозок.

Не остаются без внимания и перспективы взаимодействия с ШОС по многим направлениям гуманитарного сотрудничества, включая контакты по линии министерства культуры, информационных центров, фондов, союзов и парламентское направление.

Кстати, во время встречи Лукашенко с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым констатировалось, что стороны реализуют более десятка проектов. Ход их выполнения и другие актуальные вопросы будут в центре внимания во время предстоящего визита в Минск узбекского руководителя.

Кроме того, у Александра Лукашенко в Бишкеке состоялись встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.