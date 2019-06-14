Нотр-Дам получил только 9% от суммы обещанных пожертвований

Всего 9% пожертвований, обещанных для восстановления собора Парижской Богоматери , было получено, несмотря на то, что несколько высокопоставленных доноров, в том числе самый богатый человек во Франции, обещали выделить миллиард евро через несколько дней после разрушительного пожара, сообщает The Daily Mail.

Выходит, что эти заявления, сделанные еще в середине апреля, оказались обыкновенными популистскими обещаниями, в расчете на публику. 15 июня исполняется ровно два месяца, как огонь, по одной из версий, возникший из-за халатности, по другой - из-за грубого нарушения правил безопасности при реконструкции культового символа Франции, уничтожил исторический шпиль и две трети крыши собора.

Многие французы полагали, что сумма денег, которая позволит увидеть собор, восстановленный в былой славе, достигла миллиарда евро, как сообщали некоторые местные медиа. Однако все это оказалось блефом. И цифра в 9 процентов собранных средств явно шокировала не только рядовых французов, но и власти.

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон на этой волне "солидарности и единения" пообещал, что Норт-Дам будет восстановлен за пять лет, чем вызвал крайне скептические настроения в Национальном собрании Франции. Понятно, что при таких темпах сборах денег восстановление собора может растянуться на десятилетия. Пока что в "копилке" четырех групп, занимающихся сбором средств для реконструкции собора, находится только 56 миллионов евро, в основном полученных от рядовых французов, отдавших часть с трудом накопленных сбережений. Расследование было проведено France Info. Радиостанция собрала сведения через четыре организации по сбору средств - Фонд "Франция", Фонд "Наследие", Фонд Нотр-Дам и Центр национальных памятников.

"Это означает, что многие из тех, кто сказал, что произведут пожертвования, просто не потрудились сделать это", - сказал источник по сбору средств во французской столице. В числе наиболее крупных доноров, которые обещали выделить баснословные суммы, были транснациональные компании. L'Oreal обещал выделить 200 миллионов евро, такую же сумму грозился перевести на счета концерн продажи предметов роскоши LVMH, которым руководит Бернар Арно, самый богатый человек Франции и Европы с состоянием в 81 миллиард евро.

Мультимиллиардер Франсуа-Анри Пино, муж знаменитой голливудской актрисы Сальмы Хайек, обещал субсидировать 100 миллионов евро.

Несмотря на эти неутешительные цифры, католический собор вновь откроет свои двери для верующих впервые после пожара, в субботу, 15 июня. По словам представителя архиепархии Парижа, на службе в боковой часовне будет присутствовать ограниченное количество прихожан.

Напомним, что в конце мая французские сенаторы приняли измененный вариант законопроекта по восстановлению Собора Парижской Богоматери. Во время заседания, отмечает AFР, депутаты раскритиковали предложение Эмманюэля Макрона восстановить собор за пять лет, сочтя его популистским. "Проект (восстановления собора) продлится столько, сколько должен", - заявила председатель комиссии по культуре сената Екатерина Морен-Десайи.