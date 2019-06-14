Новый стандарт для дорог разрешит двигаться со скоростью до 130 км/ч

Для дорог, по которым можно двигаться со скоростью 130 км/ч, разрабатывается стандарт. Проект такого ГОСТа готовит российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса РФ.

С документом удалось ознакомится "Коммерсанту". Как сообщили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, этот проект был утвержден на одном из технических комитетов Росстандарта. Чтобы он стал действующим ГОСТом, необходимо его утвердить соответствующим приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Надо сказать, что Госавтоинспекция не принимала участие в обсуждении и подготовке этого документа.

В связи с обсуждением возможности понижения нештрафуемого лимита скорости, который сегодня составляет 20 км/ч, возникла необходимость пересмотреть установленные ограничения скорости.

Напомним, что сейчас у нас на автомагистралях установлены ограничения 110 км/ч для легковых автомобилей и мотоциклов. При этом владельцы дорог могут повышать скорость на участках дорог первой категории до 130 км/ч. Это прописано в правилах дорожного движения. К сожалению, таких дорог у нас всего 12 процентов, общая протяженность которых - 6 тысяч км. При этом движение со скоростью 130 км/ч сейчас разрешено только на семи участках платных дорог.

В проекте нового стандарта для повышения скорости до 130 км/ч необходимо, чтобы на соответствующем участке не было очагов аварийности. То есть количество ДТП с пострадавшими не должно превышать трех на один километр. Также на таком участке колейность не должна превышать 15 мм глубины. При этом скорость на таких участках должна ограничиваться в зависимости от погодных условий. То есть такие участки должны быть оборудованы динамическими знаками. Проще говоря, электронными табло, на которых можно менять значения ограничения скорости.

При этом на таком участке на расстоянии от 3 до 5 км должны быть организованы места для остановки транспорта.

Лимит 130 км/ч действует во многих европейских странах. Однако идет тенденция к его снижению. Во Франции скорость на загородных дорогах снизили с 90 до 80 км/ч. В Германии, где на автобанах скорость вообще не ограничена, также уже несколько лет обсуждение об установке ограничений. Кстати, количество участков без ограничений там сокращается.

Надо сказать, что на автобанах Германии при неограниченом скоростном режиме действуют другие ограничения, которые строго фиксируются камерами фотовидеофиксации нарушений. Например, строго запрещено двигаться по левой полосе. Ее можно занимать только для обгона. Строго контролируется дистанция между автомобилями. Для этого на трассе нанесена специальная разметка. Также на автобанах установлены динамические знаки. Причем автобан сам принимает решение об ограничениях. Например, он может понизить скорость, если впереди произошла авария, или запретить обгон грузовикам, если их много скопилось. Это и есть интеллектуальная транспортная система.

Однако даже не все платные участки российских дорог оборудованы такой техникой. Поэтому новый ГОСТ попросту поставит запрет для повышения скорости на большинстве автомагистралей. Вряд ли собственники дорог захотят лишний раз тратиться на инфраструктуру, если дешевле просто снизить скорость.

Кстати из-за большого количества ограничений скоростного режима среднесуточный пробег в России в два раза ниже, чем в Европе. Он не превышает 500 км.