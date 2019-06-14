Путин пригласил лидеров стран ШОС в Россию

Владимир Путин поздравил Киргизию с успешным председательством в ШОС и пригласил коллег принять участие в следующем заседании организации уже в России.

"Приглашаем вас, уважаемые коллеги, на следующее заседание Совета глав государств ШОС 22-23 июля 2020 года в России", - сказал российский лидер, выступая на саммите в Бишкеке. Ранее в своем выступлении российский лидер также отметил, что среди приоритетных направлений ШОС останутся борьба с терроризмом и экстремизмом.

Следующий саммит ШОС пройдет в Челябинске.